Nous sommes en 2021 et je devrais pouvoir être libre de dire à tout le monde qui je suis". Dans un entretien accordé au quotidien britannique Je serais crucifié", a-t-il lâché. ". Dans un entretien accordé au quotidien britannique The Sun , un joueur de Premier League, qui a conservé l'anonymat, s'est confié sur la grande difficulté de révéler son homosexualité au grand public. Il a annoncé suivre une thérapie pour se sentir accompagné dans cette démarche qui suscite de nombreuses craintes. "", a-t-il lâché.

"Il y a quelques fans dans les gradins qui sont encore très bloqués dans les années 80. Je veux être ouvert avec les gens parce que c'est ce que je suis et ce dont je suis fier, a-t-il ajouté. Quand je joue, j'ai l'impression que les fans peuvent deviner et qu’ils me jugent. Peuvent-ils le deviner en fonction des vêtements que je porte en dehors du terrain ? Cela a eu un effet terrible sur moi mentalement. C'est terrifiant."

Le joueur se serait entretenu avec Amal Fashanu, la nièce de Justin Fashanu, l'ex-joueur de Norwich, qui avait fait son coming out en 1990 avant de se suicider huit ans plus tard.

