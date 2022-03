Pendant mes 20 ans comme propriétaire du Chelsea FC, j'ai toujours vu mon rôle comme celui d'un gardien du club (...) J'ai toujours pris des décisions avec les meilleurs intérêts du club en ligne de mire. Je reste attaché à ces valeurs. C'est pourquoi je donne aujourd'hui aux administrateurs de la Fondation de Chelsea l'intendance et le soin du Chelsea FC", y expliquait le milliardaire russe, considéré comme un proche de Vladimir Poutine. Dans un communiqué diffusé samedi, Roman Abramovitch avait décidé de faire un premier pas en arrière après l'invasion russe en Ukraine . "", y expliquait le milliardaire russe, considéré comme un proche de Vladimir Poutine.

Une mise en retrait officielle, mais pas vraiment une déclaration de vente. Et pourtant, selon The Telegraph , les choses pourraient rapidement changer. Le quotidien britannique annonce ce mardi soir que des offres de rachat vont arriver sur la table dès cette semaine. Abramovich, qui doit faire face à des appels de gel pour ses avoirs et ses biens, pourrait envisager pour la première fois une vente.

Roman Abramovich après la victoire de Chelsea en Ligue des champions contre Manchester City le 29 mai 2021 à Porto Crédit: Getty Images

Un obstacle de taille

"Il pourrait se retrouver sans aucune autre option, explique le média. Il a également été affirmé qu'Abramovich se prépare à vendre son manoir dans les jardins du palais de Kensington (...) Dans le passé, il a déjà refusé des offres d'une valeur de 2,2 milliards de livres sterling pour Chelsea." Au total, trois acheteurs se prépareraient à lui soumettre une première offre. Mais le temps presse : "Un gros obstacle potentiel à la vente de Chelsea serait des sanctions envers Abramovitch avant la fin de la semaine, car les parties intéressées devraient alors attendre pour savoir si elles peuvent ou non échanger avec l'homme de 55 ans ou ses associés", précise le Telegraph.

Après presque 20 ans à la tête du club londonien, Abramovitch pourrait donc passer la main dans les prochains jours. L'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a perdu patience, mardi, face aux questions des journalistes sur les implications de la guerre en Ukraine pour Abramovitch, en leur lançant : "Je ne suis pas politicien !". "Je n'ai jamais vécu la guerre. Donc même quand j'en parle, je me sens mal, parce que je suis très privilégié et que je suis assis ici, en paix", a-t-il poursuivi. "Vous devez arrêter de me poser ces questions parce que je n'ai pas de réponse pour vous", a encore ajouté le coach allemand.

