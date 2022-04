Les turbulences ont beau être nombreuses, Thomas Tuchel n'abandonnera pas Chelsea. Alors que Roman Abramovich a officiellement acté la mise en vente des Blues début mars, voyant notamment ses avoirs gelés et son agrément de dirigeant retiré pour sa proximité avec Vladimir Poutine, l'entraîneur allemand a décidé de rester sur le banc. C'est en tout cas ce qu'il a annoncé ce mercredi en conférence de presse.

A la fin, nous nous accrocherons

A partir de la pré-saison prochaine, nous donnerons le meilleur de nous-mêmes et je serai pleinement impliqué, avec tout mon cœur et toutes mes connaissances, c'est sûr", a prévenu l'ancien coach du PSG. En coulisses, plusieurs offres de rachat ont été soumises, dont ", a prévenu l'ancien coach du PSG. En coulisses, plusieurs offres de rachat ont été soumises, dont notamment une comprenant Lewis Hamilton et Serena Williams . Mais pour l'heure, la vente du club londonien est toujours en stand-by

"Peu importe comment et quand la situation sera résolue, comment les choses se règleront à la fin, et à quel point nous pourrons être actifs sur le marché des transferts. A la fin, nous nous accrocherons et nous essaierons de tirer le maximum de l'équipe que nous avons", a également assuré Tuchel dans des propos relayés par Daily Mercato. Le vainqueur de la dernière Ligue des champions est sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2024.

