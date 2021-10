La dynamique

Tottenham

Les Spurs allaient mieux en Premier League ces dernières semaines, avec deux victoires de rang. Mais ils ont rechuté en livrant une prestation globalement pauvre à West Ham dimanche dernier (1-0). Au global, les voici à cinq victoires et quatre défaites en neuf matches de Premier League. Quatre revers concédés… lors de leurs six derniers matches. Pas de place pour les matches nuls, donc, à part en Ligue Europa Conférence, dans laquelle le club londonien n'est que troisième de son groupe, avec notamment un nul contre Rennes et une défaite sur la pelouse du Vitesse. Heureusement, Lucas Moura et les siens ont pris un bol d'air en League Cup mercredi, avec une victoire à Burnley synonyme de qualifications pour les quarts (1-0).

Manchester United

La League Cup n'est plus un sujet pour les Red Devils, éliminés avant même les huitièmes de finale. Mais c'est presque le cadet de leurs soucis. Les Mancuniens ont cumulé trois défaites et un match nul sur les quatre derniers matches de Premier League. Les derniers revers ont coûté neuf buts et une humiliation aux Mancuniens : celle subie à Old Trafford dimanche dernier contre l'ennemi Liverpool (0-5). Rayon de soleil dans ce brouillard ambiant : la première place de leur groupe en Ligue des champions après trois journées.

L'entraîneur

Tottenham

Arrivé à Londres le 30 juin dernier, après l'échec José Mourinho et l'intérim du jeune Ryan Mason, Nuno Espirito Santo a débarqué avec l'étiquette d'un coach qui avait réalisé du bon boulot du côté de Wolverhampton. Mais force est de constater qu'il n'a pas encore posé sa patte sur des Spurs décidément moroses depuis la fin de l'aventure Mauricio Pochettino. Pas de révolution, plutôt une stagnation depuis l'arrivée du coach portugais. En Angleterre, le Sun évoque la pression grandissante autour de l'intéressé, et fait même état de tensions en interne à cause des méthodes de management du technicien de 47 ans, qui ne passent pas auprès de tous les joueurs…

Manchester United

Vu le contexte, Ole Gunnar Solskjaer est tout simplement un miraculé. Dimanche, ce n'était pas la première fois qu'on l'imaginait prendre la porte après une défaite. Mais celle contre Liverpool semblait être celle de trop. Visiblement, non. Le Norvégien n'a non seulement aucune intention de démissionner, mais il a encore le soutien de sa direction. Pour le moment… et à défaut de mieux ? Peut-être. Mais l'ancien supersub est toujours là, et plus que jamais sous pression.

Pourquoi ça ne va pas s'arranger tout de suite

Tottenham

"Du positif à retenir ? Il y en a très peu d'un match comme ça", a déclaré Nuno Espirito Santo après la défaite à West Ham. N'y voyez pas du fatalisme, le coach portugais avait simplement du mal à trouver un lot de consolation, persuadé, toutefois, que son Tottenham avait été une "meilleure équipe". En prenant de la hauteur, la tâche s'annonce encore immense. Défensivement, Tottenham n'est pas particulièrement solide, avec 13 buts encaissés en 9 journées de Premier League. Offensivement, c'est juste aussi : les Spurs ne marquent en moyenne qu'une fois par match. Harry Kane est le symbole de cette relative stérilité offensive : l'attaquant anglais n'a marqué qu'une fois en championnat et son entente avec Heung-Min Son n'est plus celle d'il y a quelques mois.

Manchester United

Manchester souffre d'un problème de fond : son absence de véritable identité de jeu. Qu'on ne s'y trompe pas, les Red Devils peuvent se montrer solides et/ou spectaculaires. Heureusement, serait-on tentés de dire, à la vue de cet effectif pléthorique. Mais c'est précisément là que le bât blesse : Solskjaer n'a pas encore trouvé la formule pour faire cohabiter toutes ces stars, notamment offensives. Résultat, quelques individualités portent un collectif en manque flagrant de certitudes des deux côtés du terrain. Et cette problématique ne se règlera pas en deux semaines. Elle remonte, en revanche, à bien plus loin que cet été dépensier.

Les motifs d'espoir

Tottenham

Il se situe en grande partie autour du duo Kane-Son. Le premier est en panne en Premier League, certes, mais a marqué à sept reprises toutes compétitions confondues. A chaque fois, Tottenham a gagné. Son est plus décisif en Premier League, où il a été buteur (4) ou passeur (1) à cinq reprises. Pour quatre victoires. Si les deux atouts principaux des Spurs performent en même temps, peu sont les équipes à qui ils ne poseront pas de problème. Mais si en plus, ils retrouvent leur connexion privilégiée sur la durée, alors Tottenham pourra de nouveau rêver en plus grand.

Manchester United

La remarque vaut également pour Tottenham, mais Manchester United n'est pas encore largué en championnat. Le Top 4 n'est qu'à trois points, autrement dit rien. Et surtout, rappelons-le, les Red Devils occupent la première place de leur groupe en C1. Une confirmation dans cette phase de poules, une petite série de victoires en championnat, et le tableau changerait du tout au tout. Par ailleurs, ce qui est sur le fond un problème, peut-être un avantage dans le cadre d'une réflexion plus court-termiste : Cristiano Ronaldo a toujours la ressource pour sauver des situations inespérées. Avec les Rashford, Sancho, Greenwood, Bruno Fernandes et autres Paul Pogba – s'il joue – il y a de quoi se sortir de certaines situations.

