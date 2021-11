Les spéculations n'auront pas duré bien longtemps. Alors que la claque reçue par Tottenham face à Manchester United samedi (0-3) a été celle de trop pour Nuno Espirito Santo , limogé lundi par le club londonien , son remplaçant a déjà été trouvé. Il s'agit d'Antonio Conte, comme l'affirme Sky Italia.

Tard lundi soir, les deux journalistes italiens Gianluca Di Marzio et Fabricio Romano ont fait état d'une journée de discussions pour le moins constructives et de l'avancée très nette des négociations. Le premier a parlé d'un deal bouclé qui devrait être officialisé dans la journée de mardi, alors que le second a déjà évoqué les détails d'un contrat qui devrait courir jusqu'en juin 2023.

Conte va retrouver Paratici

L'entraîneur italien, qui connaît la Premier League pour avoir été à la tête de Chelsea entre 2016 et 2018 – avec un titre de champion d'Angleterre à la clé en 2017 – avait déjà été ciblé l'été dernier pour remplacer José Mourinho, avant qu'Espirito Santo ne s'engage avec les Spurs. Quatre mois après, l'aventure entre le technicien portugais et Tottenham est déjà terminée. Et une autre est sur le point de commencer. Sur le papier, elle a de l'allure.

Car au-delà de son titre avec les Blues, Conte reste sur un titre obtenu avec l'Inter Milan en Serie A la saison dernière. Un championnat italien qu'il avait déjà remporté à trois reprises lorsqu'il était aux commandes de la Juventus. A Turin, l'ancien sélectionneur italien avait d'ailleurs collaboré avec… Fabio Paratici, directeur sportif de la Vieille Dame à l'époque, et actuellement directeur du football chez les Spurs.

