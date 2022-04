Brighton n'a pas fait de jaloux dans le Nord de Londres. Après avoir vaincu Arsenal à l'Emirates Stadium la semaine dernière (2-1), les Seagulls ont remis le couvert face à Tottenham grâce à un but de Leandro Trossard dans la dernière minute du temps réglementaire (1-0), samedi. À cinq journées de la fin de cette Premier League 2021-2022, les Spurs (57 points) ont calé à un moment critique de la saison et vont laisser l'opportunité à Manchester United (51 points avec deux matchs en moins) et... Arsenal (54 points) de revenir à leur hauteur au classement en cas de victoire, cet après-midi.

Tottenham avait une formidable opportunité de mettre la pression sur ses poursuivants, mais l'opération a capoté. Auteurs de treize buts lors de ses trois dernières réceptions à domicile (5-1 contre Newcastle United, 3-1 contre West Ham United et 5-0 contre Everton), les hommes d'Antonio Conte ont buté sur un collectif adverse ultra compact et organisé.

En première période, les Londoniens n'ont frappé qu'une seule fois au but au bout de trente secondes. Ensuite, plus rien ou presque. À l'aise hors de ses bases avec la septième place à l'extérieur avant le coup d'envoi de la rencontre, Brighton s'est contenté de calmer le jeu dans un premier temps avant de progressivement conserver le ballon. Très percutant, Enock Mwepu a obligé Hugo Lloris à un premier arrêt avant la pause (45e), mais le Zambien, sanctionné d'un carton jaune, a été remplacé à la mi-temps pour éviter une potentielle exclusion.

Les Spurs étaient-ils fatigués ?

Un joli coup tactique de la part de Graham Potter, puisque le coach anglais a pu poursuivre sa partition collective face à une équipe trop fébrile sur le plan offensif. Seul attaquant à tenter sa chance, Son Heung-min s'est fait contrer à chaque tentative par une défense en béton armé (50e, 58e). De son côté, Harry Kane n'a pas assez pesé à l'image de son manque de rapidité devant un Marc Cucurella prévoyant (38e).

Les Spurs étaient-ils fatigués ? En tout cas, Antonio Conte était récemment sorti d'une période de covid et le technicien italien a manqué d'idée pour déstabiliser une équipe ultra solide. En toute fin de match, les visiteurs ont commencé à dominer via des tirs de Mac Allister (63e), Danny Welbeck (80e) ou Trossard (87e). Mais la deuxième tentative du milieu belge sera la bonne : sa feinte de frappe a fait mordre la poussière à Eric Dier et son pointu du pied droit a battu Lloris (90e, 1-0). En 2021-2022, Brighton n'aura donc jamais connu la défaite à Londres en championnat : quatre victoires (Watford, Brentford, Arsenal, Tottenham), et trois nuls (Crystal Palace, West Ham et Chelsea). Voilà comment bien assiéger la capitale.

