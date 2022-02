Dans les faits, l'entraîneur de Manchester United n'a pas totalement tort. Invaincus en championnat depuis un mois, ses Red Devils ont meilleure mine, et sortent de deux succès consécutifs contre Brentford et West Ham, dont le dernier acquis à la dernière minute . De quoi souder un groupe et avoir confiance dans les qualités de cet effectif, qui peut en plus compter sur le retour si attendu de Paul Pogba au milieu. Avec le calendrier qui attend le quatrième de Premier League en février, il y a de quoi nourrir des espoirs de succès.