Manchester City, 1er (50 pts)

La situation

Ad

C'est la force tranquille. L'année 2021 s'est finie en beauté pour les SkyBlues, puisque trois jours seulement après leur sensationnelle victoire sur Leicester (6-3), les joueurs de Pep Guardiola sont allés s'imposer sur la pelouse de Brentford (1-0) . Sans briller, certes, mais avec la force de frappe et le contrôle d'une équipe en pleine confiance, à la différence de ses deux poursuivants. Un Boxing Day géré comme une champion.

Premier League 10 sur 10 et grand écart : soirée de rêve pour City IL Y A 2 HEURES

Le chiffre : 10

Comme le nombre de victoires consécutives des partenaires de Kevin De Bruyne. Même sans toujours être étincelant, et malgré le calendrier infernal des équipes de Premier League, ce Manchester City là reste une machine à gagner époustouflante que rien ne semble pouvoir arrêter.

La décla

Josep Guardiola (entraîneur de Manchester City) : "Il y a encore 54 points à aller chercher. Ce n'est pas attendu d'avoir autant d'écart, mais Liverpool a un match en moins. En décembre, personne n'est champion. Nous allons perdre des matches. Je ne peux dire plus que félicitations à mon équipe, mais nous devons encore nous concentrer".

Le calendrier

J21 : Arsenal-Manchester City

J22 : Manchester City-Chelsea

Chelsea, 2e (42 pts)

La situation

Chelsea faisait presque tout bien, compte tenu des circonstances défavorables du moment et des blessures à répétition. Mais Chelsea a craqué dans les derniers instants face à Brighton (1-1) , comme le symbole de la différence avec City, qui caracole en tête tout seul, loin devant. Le calendrier des Blues, à savoir la réception de Liverpool dimanche, puis le déplacement sur la pelouse de Manchester City deux semaines plus tard pour la 22e journée, sera capital pour la course au titre des Londoniens.

Le chiffre : 6

Comme le nombre de changements sur blessure sur les trois derniers matches de Chelsea en championnat. Christensen et James ont rejoint la liste des absents mercredi soir, sortis sur blessure. Sans compter les cas de Covid dans les rangs des Blues, qui rendent l'effectif d'un Thomas Tuchel particulièrement agacé extrêmement affaibli en vue des prochaines échéances.

Mbappé et Haaland dès 2022 ? "Pérez est en train de retomber dans son piège des Galactiques"

La décla

Thomas Tuchel (entraîneur de Chelsea) : "Nos joueurs sont blessés. Je vous ai dit ce qui allait se passer il y a des semaines ! Ce n'est pas la peine de penser au match de Liverpool, on doit juste essayer de trouver des joueurs aptes. Nous n'avons plus de latéraux et tout le monde est blessé...".

Le calendrier

J21 : Chelsea - Liverpool

J22 : Manchester City - Chelsea

Liverpool, 3e (41 pts)

La situation

Liverpool est à 9 points du leader mancunien, avec un match en moins. Mais les Reds ont tout de même inquiété avec une défaite à Leicester (1-0) et un scénario catastrophe avec un penalty manqué par Mohamed Salah et un Kasper Schmeichel en état de grâce. Avec 4 points pris sur 9 possibles en championnat, Liverpool patine et va devoir faire un sans-faute en 2022 pour garder un espoir de titre.

Le chiffre : 3

Sur les trois derniers matches de Liverpool, les Reds ont concédé trois fois l'ouverture du score. Autrement dit, le manque de concentration des partenaires de Virgil Van Dijk se fait punir sévèrement ces dernières semaines, et fait perdre de précieux points aux hommes de Klopp en décembre. Comme l'an dernier, la période du Boxing Day ne leur réussit décidément pas du tout.

Ferran Torres pour 55 millions : "Ca fait cher le joueur de complément…"

La décla

Jürgen Klopp (entraîneur de Liverpool) : "C'est un gros écart (avec City)... Mais en ce moment ce n'est pas mon problème. Si nous jouons un football normal, LE football de Liverpool, nous aurons la possibilité de gagner bien plus de matches"

Le calendrier

J21 : Chelsea-Liverpool

J22 : Liverpool-Brentford

Premier League Chelsea peut s'en mordre les doigts IL Y A 3 HEURES