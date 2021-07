Le départ de Sergio Ramos du Real Madrid a été l’un des coups de tonnerre de la fin de saison. Mais de là à voir son compère de la charnière centrale de la Casa Blanca s’en aller aussi, il y avait un monde. Et pourtant, ce scénario, que l'on pensait improbable il y a encore quelques mois, est arrivé. Après plusieurs mois de rumeurs, Manchester United a confirmé, mardi 27 juillet, qu’il avait trouvé un accord avec le Real Madrid pour le transfert de Raphaël Varane.

A 28 ans, l’international français va traverser la Manche et évoluer dans le championnat le plus attractif de la planète, la Premier League, et s’offrir à ce qui ressemble au dernier gros défi de sa carrière au niveau contractuel. Il évoluera dans un club à la recherche constante de sa gloire passée, ce qui est un beau défi en soi.

Premier League Le mercato anglais s'enflamme : Chelsea entre dans la danse pour Koundé IL Y A 5 HEURES

Après Jadon Sancho, arraché au Borussia Dortmund contre la somme de 85 millions d’euros, MU frappe un nouveau gros coup sur le marché des transferts. Il faudra forcément compter avec les Red Devils cette saison. La signature de Varane est encore soumise au succès de sa visite médicale a précisé le club anglais dans son communiqué.

Il restait un an de contrat à Varane

Le transfert de Raphael Varane avait pris source au cœur de l’hiver du côté de Madrid. Un hiver tourmentée où les problèmes économiques du géant espagnol avaient obligé la direction à négocier des baisses de salaire avec tout l’effectif, prolongations de contrats comprises. Si des joueurs comme Nacho Fernandez et Lucas Vazquez ont accepté de continuer l’aventure en touchant moins d’argent, cela n’a pas été le cas pour Varane selon la presse madrilène.

Depuis février, les premières rumeurs de départ avaient été filtrées dans la presse madrilène, jusqu’au mois de juin où les choses étaient devenues plus sérieuses après la sortie de l’équipe de France en 8e de finale de l’Euro 2020. Il y a quelques jours, le clan Varane avait glissé à Marca que continuer au Real une dernière saison, pour terminer un contrat qui courait jusqu’en juin 2022, était une possibilité car le joueur ne souhaitait pas quitter le club le plus important de sa carrière en de mauvais termes.

Mais il était hors de question d’envisager une prolongation avec les conditions proposées par le club espagnol. Le cas du Nordiste semblait scellé : c’était une vente ou rien d’autre. Il y a donc eu vente. Après une décennie passées sous les couleurs immaculées du géant madrilène, Varane s'offre un challenge de taille : aider à réveiller un géant à moitié endormi, MU n'ayant plus soulevé le titre de champion d'Angleterre depuis 2013.

Adaptation incertaine mais profil parfait : Varane - Maguire associés, jackpot pour MU ?

Premier League Terry quitte son poste d'entraîneur adjoint à Aston Villa HIER À 12:54