C'est fait : Chelsea change de mains. Le club londonien a officialisé l'information ce lundi. "Le consortium mené par Tedd Boehly, président et directeur général d'Eldridge, et Clearlake Capital Groupe ont annoncé aujourd'hui que le transfert de la propriété du Chelsea Football Club était achevé", écrivent les Blues, rachetés pour 5 milliards d'euros.

La transaction - record pour une équipe de sport collectif - avait reçu ces derniers jours le feu vert de la Premier League et surtout du gouvernement britannique. Pour rappel, le consortium comprend aussi le milliardaire suisse Hansjörg Wyss et Mark Walter, un partenaire en affaires de Tedd Boehly, avec qui il partage la propriété de l'équipe de baseball des Los Angeles Dodgers.

"Conformément aux termes de l'accord, Boehly et Clearlake auront le contrôle conjoint et un pouvoir égal au sein du club", précise le communiqué. L'homme d'affaires et le fonds d'investissement s'étaient engagés à investir près de 2 milliards sur le montant de la vente dans les infrastructures du club, notamment pour moderniser son stade de Stamford Bridge.

"Nous sommes honorés de devenir les nouveaux gardiens du Chelsea Football Club. Nous sommes engagés à fond, pour chaque minute de chaque match. Notre vision en tant que propriétaire est claire : nous voulons rendre les supporters fiers", affirme Boehyl dans le communiqué. (Avec AFP).

