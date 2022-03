Qui succédera à Roman Abramovich ? Un consortium conduit par l'homme d'affaires américain Todd Boehly et le milliardaire suisse Hansjorg Wyss a formulé une offre pour le rachat de Chelsea, rapportent des médias britanniques mardi soir.

Todd Boehly, copropriétaire du club de base-ball des Dodgers de Los Angeles, avait déjà tenté d'acquérir le club londonien il y a deux ans en proposant 2,2 milliards de livres (environ 2,6 milliards d'euros). Le Daily Telegraph écrit que l'homme d'affaires américain a transmis sa nouvelle offre via la banque d'affaire Raine, basée à New York. Hansjorg Wyss, 86 ans et fondateur de l'entreprise de fabrication de matériel médical Synthes, a pour sa part déclaré la semaine dernière au journal suisse Blick qu'il avait été approché pour acheter Chelsea.

Contacté par l'AFP à Londres, un porte-parole de Roman Abramovich n'a pas voulu commenter ces informations de presse. D'après le Financial Times, un autre milliardaire américain, Josh Harris, envisage également de faire une offre.

Ancien dirigeant du fonds d'investissement Apollo Global Management, Josh Harris est déjà présent dans le football anglais, puisqu'il co-détient Crystal Palace. Il lui faudrait vraisemblablement se désengager de ce club lui aussi implanté à Londres s'il veut reprendre le Chelsea. Le milliardaire turc Muhsin Bayrak a lui aussi exprimé son intérêt pour le club, tenant du titre de la Ligue des champions.

