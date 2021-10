Le rachat de Newcastle United par un fonds saoudien est "une honte pour le football anglais", réalisé au "mépris des droits humains" et de "la justice". Voici ce qu'a déclaré vendredi Hatice Cengiz, la fiancée du journaliste saoudien assassiné, Jamal Khashoggi. "Je suis vraiment triste. Je suppose que l'argent est plus important que tout dans cette vie", a-t-elle confié à Sky News, au lendemain du rachat du club anglais par un consortium comprenant le fonds d'investissement saoudien, PCP Capital Partners et les frères David et Simon Reuben.

Son fiancé Jamal Khashoggi, un ancien proche du pouvoir saoudien dont il était devenu un féroce détracteur, avait été assassiné en 2018 au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a été désigné par des responsables turcs et américains comme le commanditaire de l'assassinat. "MBS" a dit plus tard assumer, en tant que dirigeant, la responsabilité du meurtre, niant cependant en avoir eu connaissance avant qu'il ne soit commis.

Comment les joueurs, les fans et le directeur de Newcastle peuvent-ils accepter cette situation ?

Le rachat du club de Newcastle United, qui appartenait depuis 14 ans à l'homme d'affaires britannique Mike Ashley a été estimé à environ 300 millions de livres (333 millions d'euros) par les médias britanniques. "Comment les joueurs, les fans et le directeur de Newcastle peuvent-ils accepter cette situation ?, a interrogé Hatice Cengiz. Où sont les valeurs, où sont les droits humains, la responsabilité et la justice pour tous ? Cela me brise le coeur de rappeler à l'Occident ces valeurs".

"C'est une vraie honte pour Newcastle", a-t-elle martelé, demandant aux fans du club de "se positionner" à ses côtés pour "défendre nos valeurs et (demander) justice pour Jamal". Avant l'officialisation du rachat, Amnesty international avait appelé la Premier League à durcir les critères pour pouvoir acquérir un club de football en Angleterre, "au lieu de permettre à des personnes impliquées dans de graves violations des droits humains d'entrer dans le football anglais simplement parce qu'elles ont les poches pleines".

