Une double casquette attend Ralf Rangnick, actuel entraîneur intérimaire de Manchester United. Alors qu'il sera remplacé par Ten Hag à l'issue de cette saison, le technicien allemand est devenu ce vendredi le nouveau sélectionneur de l'Autriche. Il va signer dans un premier temps pour une durée de deux ans, a précisé l'organisation dans un communiqué. Il restera en parallèle conseiller du club anglais.

Ad

"C'est un honneur pour moi d'assumer la tâche de sélectionneur. Je me réjouis particulièrement de la perspective de disputer le Championnat d'Europe en Allemagne avec une équipe jeune et avide de succès", a déclaré Rangnick dans le communiqué, lui qui est arrivé à Manchester United en novembre dernier après le limogeage d'Ole Gunnar Solskjaer. Quelques mois auparavant, il était également annoncé à l'AC Milan, avant que les dirigeants ne rétropédalent et décident de conserver Stefano Pioli.

Premier League Duo magique ou supersub, recrue de luxe ou déclassé : à Liverpool, les attaquants marquent tous IL Y A 38 MINUTES

Avec la sélection autrichienne, Rangnick affrontera notamment l'équipe de France le 9 juin prochain en Ligue des Nations. La Croatie et le Danemark sont les deux autres équipes du groupe 1 de la Ligue A.

Premier League Salah élu meilleur joueur de l'année par les journalistes IL Y A 2 HEURES