Ray Kennedy s'est éteint. L'ancien milieu de terrain de Liverpool et Arsenal, icône des Reds, est mort mardi à l'âge de 70 ans des suites de la maladie de Parkinson. "Les pensées de tout le monde au Liverpool FC sont avec la famille de Ray et ses amis dans ce moment difficile et triste", a écrit le club du Nord de l'Angleterre sur son site mardi.

Ad

Kennedy a remporté trois coupes d'Europe des clubs champions (C1), avec les Reds en 1977, 1978 et 1981, après être arrivé d'Arsenal en 1974, où il avait débuté en 1968. Il avait été un des hommes forts des Gunners, prenant part au doublé Championnat-Coupe d'Angleterre décroché en 1971, avec une finale de "Cup" remportée face à... Liverpool. La maladie de Parkinson dont souffrait l'ancien international anglais (17 sélections) avait été diagnostiquée en 1984.

Premier League "On peut faire mieux, on doit faire mieux" : L’exigence à la sauce Klopp après une victoire 4-0 27/11/2021 À 19:34

Premier League Liverpool se régale et colle la pression à Chelsea 27/11/2021 À 17:01