La Plan A n'a donc pas fonctionné. En annonçant samedi dernier son intention de transférer le "soin de veiller" sur Chelsea à la fondation caritative du club, Roman Abramovich espérait prendre suffisamment de recul avec l'un de ses biens les plus précieux - à tout le moins aux yeux de l'opinion et des autorités britanniques - pour pouvoir continuer à le contrôler à distance.

Ce qu'il n'escomptait peut-être pas est que les responsables de cette fondation, à la tête de laquelle on trouve pourtant l'un de ses alliés les plus proches, le Canadien Bruce Buck, président nominal des Blues depuis janvier 2004, renâcleraient à accepter sa proposition. La nature de leur mission était en effet des plus ambigües. Ils ne deviendraient pas propriétaires du club, mais ils en accepteraient la responsabilité. Quel serait leur vrai rôle ? Servir de paravent, d'hommes de paille ? Quelles en seraient les conséquences légales et juridiques pour chacun d'eux ? Mystère. La fondation exigea donc des éclaircissements qui, semble-t-il, ne lui furent pas donnés, et se retira de la scène.

Abramovich passa donc à son Plan B : la vente du club. On doit préciser de suite que ce Plan B ne date pas d'hier : longtemps avant que l'armée de Poutine envahisse l'Ukraine, l'oligarque avait déjà chargé des intermédiaires américains de chercher d'éventuels acheteurs. C'était en 2018, quand le multimilliardaire anglais Jim Ratcliffe, également patron de l'équipe cycliste Sky et déjà propriétaire du FC Lausanne, figurait au premier rang des repreneurs potentiels. Au bout du compte, Ratcliffe avait opté pour un club au profil plus modeste : l'OGC Nice, qui présentait l'avantage d'être à quelques kilomètres de Monaco, où il avait choisi de se protéger des attentions du percepteur britannique.

Un objectif devenu priorité absolue

Chelsea était donc à vendre. Mais ce qui était un objectif est devenu une priorité absolue par la force des choses. Même si le gouvernement britannique traîne les pieds pour infliger des sanctions sur les oligarques pour qui Londongrad est devenu un autre Moscou ou Saint Pétersbourg, le moment viendra bien où il finira par aller au-delà du gel symbolique de quelques comptes en banque. Abramovich entend bien avoir pris ses cliques et ses claques d'ici là - mais pas les mains et les poches vides.

Le communiqué qu'il fit publier sur le site du club pourrait faire croire que l'oligarque, "agissant pour le bien du club", avait fait le choix de céder Chelsea au rabais, afin d'accélérer les choses, mais aussi de soigner une réputation à laquelle il tient beaucoup, quand bien même il ne parle quasiment jamais en public ou aux médias. Il avait prêté 1,5 milliard de livres sterling (1,8 milliard d'euros) au club depuis qu'il l'avait acquis de Ken Bates pour 140 millions en juin 2003; mais il n'en demanderait pas le remboursement au repreneur. Grand seigneur, il ferait aussi don du "produit net" de la vente à une nouvelle fondation chargée de venir en aide aux victimes de la guerre en Ukraine.

L'opération de communication fut superbement menée. Les médias britanniques, aussitôt repris par la presse internationale, reproduisirent in extenso les termes du communiqué, et ce n'est que maintenant, deux jours plus tard, que l'on commence enfin à les examiner de plus près, pour se rendre compte, une fois de plus, que tout n'est pas ce qu'il parait.

Ceci n'a pas empêché pas une alliée improbable, Amanda Staveley, partenaire et "visage" du fond souverain saoudien qui a acheté Newcastle, d'affirmer qu'Abramovich avait été traité "injustement". Ce qu'elle entendait par là demeure un mystère : aucun des avoirs de l'ancien gouverneur, puis sénateur de la Province de Tchoukotka, n'a encore été saisi, et la seule "sanction" à l'avoir touché jusqu'à présent est d'avoir été nommé par une députée à la Chambre des Communes parmi les oligarques liés au régime de Poutine.

Que vaut Chelsea ?

On a appris depuis que la fameuse "fondation", qui n'existe pas encore, viendrait aussi en aide aux soldats russes blessés lors de l'invasion. Et la dette du club serait peut-être gommée au sens littéral, mais - à en juger par les indiscrétions d'un acheteur potentiel, le milliardaire suisse Hansyorg Wyss - serait de facto intégrée au prix d'achat du club, plus proche de quatre milliards d'euros que de trois (et serait déduite du "produit net" de la vente, de surcroît). Une offre de deux milliards et demi aurait été refusée la semaine passée.

Mais Chelsea en vaut-il vraiment trois et demi, ou quatre ? Les spécialistes de ce marché très particulier répondent "non" - à moins d'intégrer le milliard et demi de dettes qu'Abramovich affirme ne pas vouloir réclamer. A titre indicatif, en avril 2021, le magazine financier Forbes avait placé Chelsea au 7e rang des clubs de football valant le plus cher (3 milliards d'euros, en incluant la dette du club).

Ceci peut surprendre, quand on sait que Joe Lewis et Daniel Lévy refusèrent une offre plus conséquente pour Tottenham il n'y a pas si longtemps. Chelsea, avec ses dix-neuf titres majeurs depuis 2003 (contre une Coupe de la League pour les Spurs), champion d'Europe et du monde en titre, vaudrait moins que cela ? Oui.

La raison en est son stade. Stamford Bridge, qui ne peut accueillir que moins de 42 000 spectateurs, soit 33 000 de moins qu'Old Trafford, 20 000 de moins que le Tottenham Hotspur Stadium et 10 000 de moins que St James' Park, craqué aux jointures, mais, placé qu'il est dans une zone résidentielle à très forte densité, n'a plus d'espace pour grandir. L'impossibilité d'une expansion significative fit même qu'en 2012, les dirigeants du club tentèrent d'acheter l'ancienne centrale thermique de Battersea - immortalisée par une célèbre pochette de Pink Floyd - et de la transformer en un stade de 60 000 places. Sans succès.

Le problème Stamford Bridge

Le problème est aussi que Chelsea FC n'est pas propriétaire du sol sur lequel son stade est bâti. Ken Bates, au moment de la cession à Abramovich, avait tenu à ce que le bien foncier ne fût pas inclus dans la transaction, mais qu'il devînt le bien d'une société à but non lucratif, Chelsea Pitch Owners Plc, qui possède aussi les droits de "naming" du stade. De plus, le club, s'il décidait de déménager, ne pourrait utiliser le nom de "Chelsea FC" qu'avec l'assentiment de trois-quarts des actionnaires de la société, dont beaucoup sont de simples supporters du club. En 2011, Abramovich leur avait proposé d'acheter le terrain; ils avaient dit non; et s'ils avaient dit "non" à l'homme qui avait totalement transformé les fortunes de leur club, que diraient-ils à un investisseur totalement étranger à son histoire ?

Cet investisseur existe sans doute, mais les pistes suggérées dans les médias ne sont pas totalement convaincantes. Ratcliffe, parmi les premiers mentionnés, a clairement indiqué qu'il n'entendait pas revenir en course. Wyss pourrait être intéressé, mais à condition de trouver des partenaires qu'il n'a pas encore identifiés. Il y a bien l'Américain Todd Boehly, qui essaierait de réunir un consortium aux contours encore bien vagues. Mais c'est - pour le moment - à peu près tout. Le mirage chinois s'est évanoui. Tous les pays du Golfe qui peuvent se permettre d'acheter un 'super club' en ont déjà un dans leur panoplie. Un autre oligarque russe est évidemment hors de question. Bref, les repreneurs potentiels ne se bousculent pas au portillon, ce qui n'entraînera pas le prix de vente du club vers le haut.

Du côté de Chelsea, on veut pourtant se montrer optimiste. La vente pourrait avoir lieu "dans les prochains jours", a-t-on entendu ici et là, quand bien même cela contredise les propos de Joe Ravitch, le co-fondateur de la banque d'investissement américaine Raine Group LLC, l'un des intermédiaires vers lesquels Abramovich s'est tourné pour gérer l'affaire, qui a dit : "nous n'entendons pas nous précipiter".

Se hâter lentement, donc ? Alors que les bombes tombent chaque jour plus nombreuses et plus meurtrières sur Kyiv et Kharkiv, il n'est pas dit que Vladimir Poutine en laisse le loisir à l'oligarque. Car ce n'est pas une vente à laquelle Abramovich entend procéder. C'est à une fuite.

