En 1935, le physicien autrichien Erwin Schrödinger avait imaginé une 'expérience de pensée' qui illustrait l'absurdité des théories quantiques de certains de ses confrères. Si ceux-ci, qui insistaient sur le rôle prépondérant de l'observateur dans une expérience scientifique, avaient raison, on pouvait imaginer une situation dans laquelle un chat enfermé dans une boîte était à la fois mort et vivant tant que l'observateur en question n'avait pas soulevé le couvercle pour s'assurer de son état.

Il en va de même pour Roman Abramovitch. Tout dépend du point de vue de l'observateur. Le propriétaire de Chelsea a-t-il vraiment pris ses distances d'avec le club qu'il acheta à Ken Bates en juin 2003 ? Ou les deux communiqués publiés sur le site officiel des Blues depuis samedi soir ne sont-ils qu'un écran de fumée destiné à protéger l'oligarque d'éventuelles sanctions ?

Ad

Il pourrait sembler à première vue qu'il a fait un pas en arrière. Mais, se rapproche-t-on de lui qu'on s'aperçoit qu'il n'a pas bougé de place. Le chat qu'on croyait mort est en vie, et inversement.

Premier League Avec le retrait d'Abramovich, c'est le grand flou dans les hautes sphères de Chelsea IL Y A 9 HEURES

D'une part, Abramovitch dit avoir l'intention de confier le soin de veiller sur son club ("stewardship") à la fondation caritative qui lui est associé. De l'autre, il n'a aucune intention de vendre Chelsea, ou de changer quoi que ce soit à son organigramme. Marina Granovskaya, Petr Cech et Bruce Buck continueront bien d'assurer la gestion au quotidien du champion d'Europe. La fondation en question a d'ailleurs demandé des éclaircissements sur ce que son rôle pourrait être et n'a pas encore accepté cette offre dont la valeur légale et juridique est pour le moins ambigüe, voire nulle au regard du droit anglais.

D'une part, il assure "ne pas faire de politique et ne pas être lié à Vladimir Poutine" (bien qu'ayant été gouverneur et député de la province de Tchoukotka avec la bénédiction du Kremlin et avoir été un soutien de choc pour Russie 2018) ; de l'autre, voilà que, ce lundi, le Jerusalem Post annonçait qu'il participerait aux pourparlers entre Kiev et Moscou qui se sont tenus à la frontière entre Ukraine et Bélarus.

Le choix du silence et de la discrétion

Certains se laissent prendre à ce discours à vitesse variable, telle cette grande agence de presse qui titra : "Chelsea condamne l'invasion de l'Ukraine par la Russie" quand le communiqué auquel elle se référait disait ce qui suit, et rien d'autre: "la situation en Ukraine est horrifique et dévastatrice. Les pensées de Chelsea FC sont avec tous en Ukraine. Tout le monde au club prie pour la paix", ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais ceux-là sont de plus en plus rares.

On dira que tel est le jeu d'Abramovitch depuis longtemps. Il a vu comment son ancien mentor Boris Berezovsky, qui devint ensuite son ennemi, avait été puni de son opposition ouverte au régime de Poutine, avant d'être retrouvé pendu dans sa maison d'exil en 2013. Il a vu comment un autre oligarque devenu trop encombrant, Mikhail Khodorkovsky, arrêté pour la première fois en octobre 2003, passa dix ans en prison et en camp de travail pour s'être opposé publiquement au président russe. Il a vu le plus dangereux des opposants de Poutine, Boris Nemtsov, tomber sous les balles d'un meurtrier qu'on n'a jamais retrouvé. Il a vu un autre critique du Kremlin, Alexei Navalny, être victime d'une tentative d'assassinat au novitchok, puis, en ayant réchappé par miracle, être arrêté à son retour en Russie en janvier 2021. Il en a vu suffisamment pour faire le choix du silence et de la discrétion, à tout le moins en public. Mais voilà : en l'espace de quelques jours, tout a changé. Londres, qu'on ne surnomme pas 'Londongrad' pour rien, n'offre tout à coup plus la même sécurité.

Le procès perdu de HarperCollins qui fait réfléchir les médias

Les oligarques aux fortunes d'origine douteuse et leurs familles y avaient trouvé un refuge presque parfait, assez loin de Moscou pour échapper à l'attention du pouvoir, suffisamment près de Heathrow ou du London City Airport pour y faire atterrir leurs jets privés. Il n'en coûtait qu'un ou deux millions de livres sterling pour obtenir un 'visa d'investisseur', un laisser-passer pour les super-riches lancé en 2008, auquel il fut mis fin... la semaine dernière, pour les raisons qu'on devine. Le cadre de vie était parfait, les écoles privées pour les enfants d'excellente qualité. Et, ce qui ne gâche rien, les lois sur la diffamation étant ce qu'elles sont au Royaume-Uni, les médias n'avaient tout simplement pas les moyens de s'en prendre à ces immigrants de luxe. No questions asked de part des autorités ; et si on souhaitait en poser, cela coûtait très cher.

La maison d'édition HarperCollins en sait quelque chose, qui publia au printemps 2020 un ouvrage fascinant de l'ancienne correspondante du Financial Times à Moscou Catherine Belton, Les Gens de Poutine, dans lequel, se basant sur les témoignages de trois sources, dont l'ancien sénateur russe et allié de Poutine Sergeï Pougatchev, elle suggérait que Roman Abramovitch avait acquis le football club de Chelsea sur la recommandation de son président. Belton et HarperCollins furent poursuivis en justice par Abramovitch et trois autres milliardaires russes à Londres, avant de parvenir à un 'accord' en dehors du tribunal. Quelques détails du texte - pas sa substance - furent amendés ; et HarperCollins dut s'acquitter de frais de justice se montant à 1,8 million d'euros. Abramovitch lui-même ne s'exprima jamais en personne, comme à son habitude, laissant à ses avocats britanniques le soin de briser ceux qui l'avaient défié. On ne s'étonnera pas que ces médias qui, aujourd'hui, montrent timidement le bout de leur nez, eussent pris soin de demeurer terrés jusque-là.

L'avenir incertain du Chelsea FC

Ce que seront les conséquences de la situation actuelle pour le football club de Chelsea, nul n'en est certain, ce qui explique en partie pourquoi Abramovitch lui-même a fait un pas en arrière pour ne pas bouger. Chelsea FC lui doit tellement d'argent - l'équivalent d'1,8 milliard d'euros de prêts dont il n'a jamais exigé le remboursement - que le prix auquel le club serait offert effraierait quelque investisseur que ce soit. Mais il ne va pas non plus risquer de tout perdre si le gouvernement de Boris Johnson décidait de saisir ses biens. Au vu des liens profonds, financiers en particulier, qui unissent le parti conservateur à l'oligarchie russe qui a trouvé un second home si confortable en Angleterre, cette possibilité parait improbable. Cela dit, il y a une semaine, elle paraissait impossible, et certaines voix se sont élevées sur les bancs Tory de la Chambre des Communes pour exiger précisément ce genre de mesures.

Qu'elles deviennent réalité, et l'avenir de Chelsea serait en effet en doute. Nous n'en sommes pas là, c'est vrai. Roman Abramovitch n'a pas encore fait l'objet de la moindre sanction de la part des autorités britanniques, contrairement à ce qu'on a lu ici et là. Avec ses trois passeports - russe, israélien et, depuis peu, portugais -, il peut toujours se rendre en Angleterre quand il le désire, ce qu'il fit d'ailleurs en octobre et en novembre dernier, lorsqu'il assista au 1-1 entre ses Blues et Manchester United à Stamford Bridge. Il n'est pas interdit de séjour. Il se peut que son nouveau rôle d'"émissaire de la paix" lui vaille un traitement plus favorable que celui qui sera - peut-être - réservé à ces autres oligarques dont les yachts sont amarrés à côté du sien à Ibiza ou Monaco, même si son nom fut le premier mentionné à la Chambre des Communes lorsque la députée libérale-démocrate Layla Moran, usant de son privilège parlementaire, dressa la liste des trente-cinq oligarques russes liés à Poutine.

Pour le moment, la boîte dans laquelle le chat est enfermé demeure close, et tant qu'elle le demeurera, personne ne saura s'il est mort ou vivant. Qui osera soulever le couvercle?

Premier League La claque de trop : Leeds se sépare de Bielsa HIER À 11:17