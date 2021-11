Brentford est bel et bien un club à part dans le paysage du football anglais. Alors que la quasi-totalité des clubs ont pris l'habitude de changer de maillots domicile et extérieur chaque saison et d'en ajouter des troisièmes, des quatrièmes, si ce n'est plus, les Bees ont décidé d'en terminer avec cette stratégie et de ne pas changer de maillot domicile pour la saison 2022-2023.

A l'écoute de ses supporters qu'ils impliquent dans les projets du club, le club de la banlieue de Londres, actuel quatorzième de Premier League, a suivi les recommandations et les demandes de ces derniers comme l'explique Jon Varney, le directeur général. "Nous croyons également que le football est abordable pour nos fans et sommes conscients de la nécessité pour le jeu de se concentrer davantage sur la durabilité. (...) C'est un pas dans la bonne direction pour aider un peu l'environnement. Les fans nous ont aussi dit qu'ils seraient favorables à avoir un maillot pour deux saisons, et ce, dans un souci d'économies."

A saison historique, maillot historique. Peu enclins à voir leur tunique disparaître en mai, comme à l'accoutumée, les supporters des Bees se sont fait entendre. Avec cette démarche durable et surtout sociale, Brentford s'avance en "précurseur" en la matière. Une belle initiative qui a de quoi donner des idées à d'autres clubs.

