ll en faut décidément bien plus pour décevoir les supporters des Blues. Car entre ces derniers et Timo Werner, c'est un peu "je t'aime, moi non plus" depuis l'arrivée de l'international allemand à Londres. Alors qu'il sortait de sa meilleur saison en carrière avec le RB Leipzig en 2019-2020, l'attaquant est quelque peu à la peine depuis son arrivée à Chelsea, lors du mercato estival 2020 pour près de cinquante millions d'euros.

Avec 18 buts et 17 passes décisives en 71 sorties sous la tunique londonienne, le natif de Stuttgart s'est surtout fait remarquer par ses très nombreux ratés depuis quelques mois, loin du joueur tueur et poli que l'on avait pu observer du côté de Leipzig. Pas de quoi pour autant ternir son image auprès des suiveurs de Chelsea, que Werner a décidé de saluer.

"Parfois je ne comprends pas pourquoi ils me supportent autant, alors que je suis un attaquant qui veut marquer mais qui rate des occasions", a expliqué le joueur à Sky Sports. "C'est tellement amusant de jouer devant les fans de Chelsea quand ils me soutiennent comme ils le font, cela me rend plus fort quand je rate des occasions ou que je traverse des moments difficiles. J'essaie de donner le meilleur de moi-même à chaque match, à 100%, pour que l'équipe soit heureuse." Un bel hommage pour celui qui réalise encore une saison délicate avec 6 buts et 2 passes décisives en 19 sorties.

