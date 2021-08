Novembre 2003 : premier but

Le public d'Old Trafford a découvert depuis quelques mois le jeune joueur, débarqué du Sporting Lisbonne et annoncé comme un futur phénomène. Il a déjà pu admirer son aisance technique et ses accélérations fracassantes. Le premier but du jeune loup aux mèches blondes ne tarde pas à arriver. Le 1er novembre, face à Portsmouth, Ronaldo ouvre son compteur d'une frappe directe sur coup franc, profitant au passage d'une erreur d'appréciation du gardien Shaka Hislop. Le futur CR7 marquera 118 buts en 292 matches au total avec les Red Devils.

Cristiano Ronaldo lors de son premier passage à Manchester United Crédit: facebook

Mai 2004 : premier titre

L'enfant de Madère décroche le premier de ses neuf titres en Angleterre dès sa première saison à Manchester. Les Red Devils sauvent une campagne moyenne en s'adjugeant la Coupe d'Angleterre et Ronaldo multiplie les passements de jambes et autres roulettes en finale face à l'invité surprise, Millwall (2e division). Le prodige aux chaussures dorées se paie surtout le luxe, à 19 ans, d'ouvrir le score en catapultant de la tête, un centre de Gary Neville au fond des filets. L'attaquant néerlandais Ruud Van Nistelrooy ajoutera un doublé à la démonstration des hommes d'Alex Ferguson (3-0).

Mars 2008 : encore meilleur que Best

Cette année-là est vraiment celle de la consécration pour le futur quintuple ballon d'or. L'attaquant portugais va d'abord rayer des tablettes un vieux record, celui d'une légende du club, le Nord-Irlandais George Best (32 but en 1967-68). Le 19 mars, Manchester United reçoit Bolton à Old Trafford et Ronaldo s'offre un doublé portant alors son total à 33 réalisations toutes compétitions confondues. Record battu donc. Il terminera la saison avec 42 buts au compteur, 31 en Premier League (soulier d'or européen), 3 en Coupe d'Angleterre et 8 en Ligue des champions (meilleur buteur). Seul deux avants-centres, Denis Law et Ruud Van Nistelrooy, ont marqué davantage de buts sur une saison avec la tunique rouge.

Mai 2008 : premier sacre en Ligue des champions

Si CR7 a soulevé à quatre reprises la coupe aux grandes oreilles avec le Real Madrid (2014, 2016, 2017, 2018), c'est avec les Mancuniens qu'il l'a remportée pour la première fois, face à Chelsea au terme d'une folle soirée le 21 mai 2008 à Moscou. Intouchable, l'attaquant portugais ouvre le score en milieu de première période en reprenant de la tête un centre de Wes Brown. Frank Lampard égalise à la fin de la première période, puis aucune des deux équipes ne parvient à se détacher jusqu'à une inévitable séance de tirs aux buts qui a failli se finir en cauchemar pour l'ancienne pépite du Sporting Lisbonne. Elu homme du match, Ronaldo voit sa tentative repoussée par le gardien tchèque des Blues Petr Cech. Mais John Terry et Nicolas Anelka, en ratant aussi les leurs, soulagent les Red Devils. Emue aux larmes, la star portugaise, s'écroule au sol.

Mai 2009 : avantage Lionel Messi

Avant que la rivalité entre le Portugais et le génie argentin ne tutoie les sommets en Liga, les deux montres du foot s'affrontent en finale de C1 le 27 mai 2009. Les projecteurs sont rivés eux. Mais au stade olympique de Rome, les Red Devils ne résistent pas au FC Barcelone, supérieur, guidé par l'un des anciens chouchous du Camp Nou devenu entraîneur, Pep Guardiola. Les Catalans l'emportent (2-0) grâce à des buts de Samuel Eto'o et de l'inévitable Messi. CR7 et ses partenaires sont déchus de leur titre de roi d'Europe.

Leo Messi en 2009 Crédit: Imago

