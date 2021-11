Tottenham a annoncé mardi que la saison 2020-2021, disputée à huis clos en raison de la pandémie de Covid, s'était soldée par une perte de 95 millions d'euros. Les recettes jours de match n'ont représenté que 2,3 millions contre 112,3 millions un an plus tôt.

Mais le club a aussi été affecté par l'annulation de tous les événements autres que les matches des Spurs (concerts, événements sportifs, hospitalités) que devait accueillir le Tottenham Hotspur Stadium (63.000 places), qu'il a fait construire pour 1,4 milliard d'euros. "Les résultats publiés pour l'exercice qui s'est achevé le 30 juin 2021 reflètent la période difficile de la pandémie et le timing extrêmement néfaste dela pandémie de Covid, qui a coïncidé avec l'ouverture du stade en avril 2019", a souligné le président Daniel Levy, cité dans le communiqué. "Avec pas moins de trois confinements, nos opérations ont été sévèrement perturbées, même si cela est secondaire par rapport à ce que chacun a pu vivre sur un plan personnel", a-t-il ajouté.

Une hausse des revenus liée aux droits de diffusion a permis d'amortir un peu la chute du chiffre d'affaires qui s'est établi à 430 millions d'euros contre 478 millions un an plus tôt. Malgré cette perte et un endettement qui a gonflé de 119 millions à 839 millions en un an, le club a laissé entendre qu'il ne resterait pas forcément inactif sur le marché des transferts, sans pour autant faire de folies, cet hiver.

"Depuis l'ouverture du stade en avril 2019, nous avons dépensé presque475 millions pour recruter des joueurs. Les dépenses de recrutement ne sont pas une garantie de réussite et notre priorité doit être d'améliorer notre recrutement, le coaching, la forme physique et un état d'esprit de compétiteur", a expliqué le club.

