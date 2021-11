Antonio Conte a mis au défi vendredi Tanguy Ndombele de prouver qu'il pouvait mettre ses propres intérêts de côté afin de jouer plus collectif, alors que le milieu de terrain français pourrait être rappelé contre Leeds dimanche. Le nouvel entraîneur des Spurs, nommé le 2 novembre dernier, sera privé ce week-end d'Oliver Skipp, suspendu, et Tanguy Ndombele ou Harry Winks sont susceptibles d'occuper le poste de milieu défensif.

La forme, changeante, de l'international français de 24 ans a longtemps été un casse-tête pour Mauricio Pochettino, Jose Mourinho et Nuno Espirito Santo lorsqu'ils dirigeaient les Spurs, actuellement classés en neuvième position, à dix points du leader, Chelsea. L'ancien Lyonnais n'a cessé d'entrer et de sortir de l'équipe cette saison et Antonio Conte doit désormais trouver un moyen de tirer le joueur le plus cher de l'histoire de Tottenham, qui est devenu une cible pour les fans frustrés depuis son recrutement contre 62 millions de d'euros en 2019.

"Beaucoup d'entraîneurs ont du mal avec ce poste. Pour cela, Tanguy a la qualité (pour l'occuper), a dit l'entraîneur italien vendredi. En même temps, il doit comprendre qu'il y a une équipe et qu'il doit jouer collectif. Il est certain qu'avec Tanguy, nous travaillons. Nous travaillons très dur. Il doit travailler beaucoup plus que les autres, parce qu'il a du talent mais il doit mettre ce talent au service de l'équipe, pour le meilleur de l'équipe, pas au bénéfice d'un seul joueur."

Antonio Conte, qui a été embauché à la suite du licenciement de son prédécesseur après seulement 10 matches de championnat, a la réputation d'être particulièrement exigeant envers ses joueurs sur le terrain d'entraînement. Avant son premier match à domicile en Premier League en tant que manager de Tottenham, le natif de Lecce a clairement affirmé que Tanguy Ndombele devrait s'adapter à ses exigences s'il voulait faire partie de l'équipe première.

"Dans mon football, j'ai une idée et dans cette idée, il y a des tâches à effectuer pour les joueurs, a déclaré Antonio Conte, qui a obtenu un match nul (0-0) à Everton pour sa première rencontre avec les Spurs en championnat. Chaque joueur doit savoir ce qu'il a à faire. Sinon, si chaque joueur se contente de courir sur le terrain, je pense que ce sera la pagaille."

