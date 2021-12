Dans six mois, il sera libre. Et dès ce mois de janvier, Hugo Lloris pourra se mettre d'accord avec n'importe quel club pour cet été. Mais Antonio Conte espère bien que cela n'arrivera pas. Car l'entraîneur italien de Tottenham compte sur son capitaine. "Hugo est un joueur de Tottenham, c'est le capitaine". "Il va certainement discuter avec le club pour essayer de trouver une solution", a déclaré l'ancien technicien de l'Inter Milan ou de Chelsea.

Le ton est donné. Et permet d'y voir un peu plus clair. Depuis l'été dernier, un flou demeure sur la situation du gardien des champions du monde. Car le club londonien n'a pas envoyé de nombreux signaux positif jusque là pour une prolongation de contrat. Cet été, les Spurs ont recruté sous forme de prêt avec option d'achat Pierluigi Gollini - présenté un temps comme un concurrent sérieux pour le Français. Et début décembre, L'Equipe révélait même que les négociations n'avaient toujours pas débuté.