Pierre-Emerick Aubameyang a confirmé son départ d'Arsenal. Sur son compte Instagram, l'international gabonais, en partance pour Barcelone , a écrit un message d'adieu aux supporters des Gunners cette nuit, tout en regrettant de ne pas avoir eu l'opportunité de leur "dire au revoir". Dans le même temps, l'ancien Stéphanois va recevoir une coquette somme de la part d'Arsenal, qui l'a libéré de ses dix-huit derniers mois de contrat ce lundi.

Selon les informations du quotidien britannique, The Times , l'actuel sixième de Premier League a réglé près de 8,39 millions d'euros à l'attaquant de 32 ans, acheté quelque 63 millions d'euros en janvier 2018 en provenance de Dortmund. Le média anglais précise notamment que le joueur passé par Lille, Monaco ou Saint-Etienne touchait environ 1,7 millions d'euros par mois. Et alors que son contrat allait jusqu'en juin 2023, les Gunners auraient donc réglé à leur ancien capitaine la somme qu'ils devaient lui payer jusqu'à la fin de cette saison.

Une économie pour l'avenir

Un effort loin d'être anodin pour un joueur qui ne jouait plus depuis le 6 décembre dernier. Mais les Londoniens économisent déjà son pharamineux salaire pour la saison prochaine (ndlr : près de 20 millons d'euros). Et là aussi, c'est tout sauf anodin pour permettre aux Gunners de reconstruire leur attaque.

L'attaquant gabonais, auteur de 92 buts en quatre ans avec Arsenal et qui a gagné la Cup 2020 et la Supercoupe anglaise en 2021, devrait officiellement rejoindre le FC Barcelone dans les prochaines heures pour un contrat d'un an et demi. En effet, le désormais ex-Gunner a déjà participé à l'entraînement des Blaugrana mardi.

