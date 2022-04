Bruno Fernandes est un homme en forme et il va poursuivre sa carrière à Manchester United. Ce vendredi matin, les Red Devils ont annoncé avoir prolongé le contrat du milieu offensif international portugais, auteur d'un doublé décisif mardi dernier face à la Macédoine du Nord (2-0) en finale de barrage du Mondial 2022, jusqu'en juin 2026 avec une année supplémentaire en option.

Depuis son arrivée en janvier 2020 en provenance du Sporting Portugal (ndlr : et un transfert de 63 millions d'euros), Bruno Fernandes s'est totalement imposé dans l'effectif de Manchester United comme le prouvent ses statistiques : 49 buts et 39 passes décisives toutes compétitions confondues en 117 matches. Avec son nouveau contrat, le joueur de 27 ans va devenir l'un des joueurs les mieux payés de l'effectif des Red Devils. Selon les médias britanniques, son salaire doublerait pour atteindre 288 000 euros par semaine.

"Depuis le moment où j'ai rejoint Manchester United, j'ai toujours eu une relation spéciale avec le club et les supporters, a indiqué Bruno Fernandes sur le site officiel du club du nord de l'Angleterre. J'ai grandi en regardant les matches de l'équipe et rêvé d'y jouer un jour. Aujourd'hui, mon rêve est devenu réalité. C'est un vrai privilège de porter ce maillot et de se battre pour ce club incroyable."

"Tout le monde a bien conscience de l'importance de Bruno pour Manchester United. Ses statistiques sont phénoménales et il a été incroyablement régulier dans ses performances depuis son arrivée au club", a, pour sa part, souligné le directeur du football de Manchester United, John Murtough.

