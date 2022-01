Christian Eriksen de retour en Premier League deux ans après l'avoir quittée ? Ce lundi, The Athletic a révélé que Brentford, actuellement quatorzième du championnat d'Angleterre, aurait proposé un contrat de six mois plus une année en option au milieu international danois, qui n'a plus rejoué depuis juin dernier et son malaise cardiaque lors du match de l'Euro, Danemark-Finlande (0-1). Dans la grande banlieue de Londres, il pourrait retrouver son compatriote Thomas Frank, qui a officié sur le banc de Bröndby après avoir entraîné les sélections de jeunes du Danemark au début des années 2010.

"comme à la maison" en Angleterre. A la fin décembre, le joueur de 29 ans a quitté l'Inter Milan "d'un commun accord" . Au cours de sa convalescence, l'ancien milieu de Tottenham s'est fait implanter un défibrillateur cardiaque, ce qui l'empêchait de poursuivre sa carrière en Serie A, selon les règlements du championnat italien. Récemment, son agent, Martin Schoots, a indiqué que le Scandinave, qui a repris l'entraînement avec Odense OB (Danemark) à la fin de l'automne, se sentait" en Angleterre.

Il n'y a aucune raison pour que je m'arrête

Interviewé par la télévision danoise DR début janvier, Christian Eriksen, également suivi par l'Ajax Amsterdam comme l'annonçait Le Corriere dello Sport en fin d'année passée, assurait qu'il se sentait prêt à poursuivre sa carrière professionnelle. "Il n'y a aucune raison pour que je m'arrête, a-t-il déclaré. Mon but est de jouer la Coupe du monde au Qatar. Je peux revenir... mais faut-il encore que je sois sélectionné. Les médecins ont dit que c'était 'bon'. Donc tout est stable et j'ai l'impression que j'ai eu le feu vert pour rejouer au football." Six mois après avoir échappé au drame, Christian Eriksen pourrait reprendre le fil de sa carrière en Angleterre.

