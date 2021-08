Guardian très bien renseigné sur le mercato, annonce que le champion d'Angleterre en titre ne serait plus dans la course pour l'international portugais. Cristiano Ronaldo s'apprête à retrouver la Premier League. Ce vendredi, Massimiliano Allegri a confirmé le départ du quintuple Ballon d'Or de la Juventus Turin. Mais pour se retrouver dans quel club ? Alors que tout semblait ficelé avec Manchester City , Fabrizio Romano, le journaliste dutrès bien renseigné sur le mercato, annonce que le champion d'Angleterre en titre ne serait plus dans la course pour l'international portugais.

"C'est Cristiano qui décidera où il veut jouer, pas Manchester City ou moi-même. Pour l'instant, cela semble encore loin, a souligné Pep Guardiola en conférence de presse. Ces sortes de joueurs décident. Ils frappent à la porte, ils appellent, et après il y a des situations que je ne peux pas contrôler."

S'il devait partir de la Juventus, il sait que nous sommes là

Car en parallèle, Manchester United serait passé à l'action pour récupérer celui qui a joué sous ses couleurs entre 2003 et 2009. Ce vendredi en conférence de presse, Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur des Red Devils, a ouvert la porte à son ex-coéquipier. "Nous avons toujours eu une bonne communication, a indiqué le Norvégien. C'est une légende de ce club, le plus grand joueur de tous les temps... S'il devait partir de la Juventus, il sait que nous sommes là."

Fabrizio Romano précise par ailleurs que les Red Devils seraient en train de préparer le contrat de CR7. Une information qui a créé l'hystérie en Angleterre et notamment du côté des ex-grands joueurs de Manchester United, à l'image de la vidéo postée ce vendredi après-midi par Rio Ferdinand sur les réseaux sociaux. Après Jadon Sancho et Raphaël Varane, les Red Devils s'apprêtent à accueillir une nouvelle recrue XXL. La plus surprenante et la plus incroyable jusqu'ici de ce mercato d'été.

