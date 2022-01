Frank Lampard va retrouver les terrains de Premier League. Un an après avoir été démis de ses fonctions d'entraîneur à Chelsea, le technicien de 43 ans a été nommé sur le banc d'Everton ce lundi. L'ancien milieu de terrain international anglais a signé jusqu'en juin 2024 avec les Toffees, actuellement seizièmes de Premier League à quatre points du dix-huitième Newcastle United. Il participera à son premier match avec Everton ce samedi contre Brentford, à Goodison Park, en Cup.

L'ex-entraîneur de Chelsea va donc succéder à Rafael Benitez, écarté par Everton le 16 janvier dernier. "C'est un énorme honneur de représenter et de coacher un club de la dimension d'Everton, a souligné Frank Lampard sur le site officiel des Toffes. J'ai vraiment hâte de débuter. Après avoir discuté avec le propriétaire du club et ses dirigeants, j'ai tout de suite senti leur passion et leur ambition."

"Dans ce club, vous pouvez aussi ressentir la passion des fans, a ajouté Franck Lampard. La première chose qu'ils souhaitent voir sur le terrain, c'est du combat et de l'abnégation. Cela doit toujours être notre base. Ce sera en tout cas le premier message que je transmettrai aux joueurs." Everton devra en effet relever la tête pour s'éloigner rapidement de la zone rouge. Voici la première mission de Frank Lampard.

