Times, Manchester City s'apprête à transmettre une offre de 140 millions d'euros, sans compter les bonus, pour l'attaquant de 28 ans. Selon Fabrizio Romano, le journaliste du Guardian spécialisé sur le mercato, la somme totale atteindrait 150 millions. Encore un peu juste physiquement, Harry Kane ne devrait pas disputer le match Tottenham-Manchester City ce dimanche après-midi, pour le compte de la première journée de Premier League . Mais sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium, il sera sûrement question de l'international anglais. Car d'après les informations du, Manchester City s'apprête à transmettre une offre de 140 millions d'euros, sans compter les bonus, pour l'attaquant de 28 ans. Selon Fabrizio Romano, le journaliste duspécialisé sur le mercato, la somme totale atteindrait 150 millions.

Après avoir recruté Jack Grealish pour 117 millions d'euros plus tôt cet été, le champion d'Angleterre en titre rêve d'ajouter Harry Kane à sa très solide armada offensive. Pour cela, il devra se montrer très convaincant car Tottenham, où l'attaquant des Three Lions est sous contrat jusqu'en juin 2024, souhaite conserver son joueur qui a inscrit 33 buts et délivré 17 passes décisives la saison passée en club. Mais son palmarès vide pourrait-il lui faire changer d'équipe ?

Au retour de ses vacances, Harry Kane a dû démentir les bruits selon lesquels il avait fait la grève de l'entraînement pour forcer son transfert à Manchester City. Après un Euro intense sur les plans physique et mental, marqué notamment par la victoire de l'Italie en finale face aux Three Lions, l'international anglais a tardivement repris l'entraînement et ne semble pas en mesure d'affronter les Citizens dimanche. Pour mieux les retrouver d'ici la fin du mercato (31 août) ?

