Il est de retour chez les Blues. John Terry revient dans son ancien club, avec lequel il a remporté 17 trophées dont cinq championnats d'Angleterre et une Ligue des champions, en tant que consultant pour les moins de 18 ans.

"En plus d'animer des sessions de coaching sur le terrain, je participerai aux discussions sur le coaching et au mentorat de nos joueurs de l'Académie", a précisé l'ancien défenseur de 41 ans sur les réseaux sociaux, qui s'est dit "ravi de rentrer à la maison". John Terry, 78 sélections avec l'Angleterre, était sans poste depuis son départ d'Aston Villa en juillet, où il avait un rôle d'assistant.

La légende des Blues, qui prendra ses nouvelles fonctions début janvier, partagera sa "vaste expérience acquise en 20 ans de carrière de joueur et durant son passage à Aston Villa en tant qu'entraîneur assistant" a annoncé le club londonien sur son site internet. Malgré son implication dans plusieurs incidents sur et en dehors des terrains alors qu'il jouait sous les couleurs de Chelsea, le directeur du développement des jeunes Neil Bath a assuré que John Terry serait un "bon mentor" pour les joueurs et un "atout" pour le staff en place.

