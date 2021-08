Voici un nouveau prétendant pour Kylian Mbappé . Alors que le Real Madrid rêve toujours de l'attirer, et que le nom du Bondynois a un temps été associé à un intérêt de Liverpool, Manchester United se serait également mis sur les rangs selon les informations d' ESPN . En effet, la direction mancunienne ciblerait l'attaquant international français pour l'été 2022, lorsque Edinson Cavani sera en fin de bail avec le club du nord de l'Angleterre.

L'été prochain, le Matador aura 35 ans et pourrait être tenté de finir sa carrière en Amérique du Sud, où Boca Juniors a notamment tenté de l'attirer au printemps dernier. Outre Kylian Mbappé, Manchester United aurait ciblé deux autres attaquants : Harry Kane , qui est fortement sollicité par Manchester City mais qui n'a pas reçu pour l'instant de bon de sortie de la part de la direction de Tottenham, et Lautaro Martinez, sous contrat avec l'Inter Milan jusqu'en juin 2023.

Malgré de multiples relances du PSG, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé avec le club de la capitale, alors que son contrat s'achève dans un an. ", a déclaré Nasser Al-Khelaïfi lors de la présentation de Lionel Messi la semaine passée.." Un coup de pression qui n'a pas eu d'effet pour l'instant. Et dont pourrait profiter Manchester United dans un an ?