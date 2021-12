Football

Transferts - Le PSG va-t-il foncer sur Pogba ? "C’est encore Manchester United qui a toutes les cartes en main"

PREMIER LEAGUE - En fin de contrat en juin 2022, Paul Pogba ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Ses prétentions salariales ont ainsi écarté plus d’un courtisan. Désormais, ça se jouera entre le PSG et Manchester United pour nos journalistes Cyril Morin et Glenn Ceillier dans Mercredi Mercato. Avec un net avantage aux Mancuniens. (Réalisation: Sébastien Petit)

