Je n'ai aucun mal à dater et à placer le plus mauvais souvenir de ma carrière de journaliste : le 17 novembre 2001, White Hart Lane. Ce soir-là, le "traître" Sol Campbell retrouvait pour la première fois le club dont il avait été le "roc" les huit saisons précédentes. Avant même d'arriver au stade, où le "Judas" avait été pendu en effigie , il était clair que cette soirée ne serait pas comme les autres. Les chants, odieux. Les visages distordus par la colère. Les bouteilles qui volent dans les airs, le bus d'Arsenal attaqué par un groupe de supporters, les officiers de la police montée dont les expressions indiquent assez vite qu'ils n'ont pas vécu cela, pas ainsi, auparavant. Le match lui-même, un tourbillon de haine. On n'avait pas pendu Jimmy Greaves en effigie lorsqu'il était passé de Chelsea à Tottenham (via Milan), puis de Tottenham à West Ham. Mais ça, c'était un autre temps, le temps d'avant le tribalisme de plus en plus exacerbé qui empoisonne les tribunes anglaises depuis la fin des années 1970.

Alors, malheur à Cristiano Ronaldo. Malheur au traître qui va semble-t-il accepter de jouer pour Manchester City. Malheur au "mercenaire" qui, manifestement, n'a jamais aimé, vraiment aimé le club avec lequel il devint Ballon d'Or. Les messages fusent sur les réseaux sociaux. Des fans se filment en train de brûler son ancien maillot des Red Devils. Honte ! Scandale ! Trahison

Pas comme Sol Campbell

Cristiano n'est pourtant pas Sol Campbell. Douze ans ont passé depuis qu'il quitta Old Trafford pour le Bernabéu, pas quelques mois. Il avait déjà joué trente-cinq matches de Primeira Liga pour le Sporting, pas vraiment une équipe de quartier, et Arsenal avait été à deux doigts de l'acquérir avant qu'Alex Ferguson n'intervienne sur le conseil de Carlos Queiroz et n'en fasse un Red Devil. Sol, lui, était un Spur depuis l'âge de quatorze ans. Et leur capitaine. Cristiano a 36 ans. Sol n'en avait pas encore 27 lorsqu'il passa chez l'ennemi juré. Et l'ennemi juré de Manchester United, au passage, n'est pas le "voisin bruyant" de City, mais Liverpool. Cristiano avait déclaré son amour pour les Red Devils, à sa façon, mais sans en rajouter. Sol était les Spurs, et s'en orgueillissait. Deux hommes, deux joueurs, deux histoires qui n'ont rien en commun que ce mot, "trahison".

Ce qui est aujourd'hui reproché à Cristiano, et si crûment, est ce qu'on avait pardonné à bien d'autres joueurs qui ont accompli le même chemin autrefois, et pas des moindres. Brian Kidd - qui trouva aussi le moyen d'être l'adjoint d'Alex Ferguson, puis de Pep Guardiola, un doublé unique en son genre -, Andy Cole, Andreï Kanchelskis, Peter Schmeichel, Carlos Tevez, et surtout Denis Law, qui marqua d'une talonnade contre son ancien club le jour où il fut relégué (*) avaient eux aussi fait le même grand écart, et aucun d'entre eux, pas même Tevez, qui devint pourtant un transfuge au faîte de sa carrière, et pile au moment où City commençait son ascension, n'eut droit au déferlement de bile auquel on assiste alors que le quintuple Ballon d'Or n'est pas encore un joueur de Manchester City.

Cristiano Ronaldo ne mentait pourtant pas quand il avait dit "aimer" Manchester United. C'était l'amour d'un narcissiste, oui, mais il n'était pas feint. Il avait trouvé en Alex Ferguson un second père, après que le sien, José Dinis Aveiro, un ancien soldat traumatisé par son service en Angola, devenu alcoolique, mourut d'insuffisance rénale alors que son fils n'avait que 20 ans. Oui, il aimait suffisamment ce club pour repousser les offres du Real Madrid - le club qu'il avait toujours rêvé rejoindre - après avoir gagné la Ligue des Champions de 2008, l'année de son premier Ballon d'Or. Il ne se prêta pas au manège auquel Harry Kane et son entourage nous ont fait assister depuis des mois (pour finalement tourner casaque et retrouver le giron de Tottenham). Il choisit d'offrir une dernière saison aux Red Devils, pas sa meilleure, non, mais pendant laquelle il marqua tout de même 26 buts en 53 rencontres et fut sacré champion d'Angleterre pour la troisième saison consécutive.

J'avais eu le privilège de passer quelques jours en sa compagnie à la fin de cette année 2008, avec mes confrères de France Football Marc Beaugé et Jean-Michel Brochen, le précieux trophée du Ballon d'Or dans les valises de notre rédacteur-en-chef Denis Chaumier. Il nous avait accueilli chez lui, fait faire le tour du propriétaire, invité à partager un dîner arrosé de vin portuguais dans sa cuisine, entouré de sa famille et de Jorge Mendes qui, il est vrai, en fait un peu partie. L'homme était charmant, drôle, désarmant parfois - ce regard embué de gamin lorsqu'il toucha "son" Ballon d'Or pour la première fois... -, à cent lieues de la soi-disant inatteignable "icône" que nous redoutions rencontrer. Lors des conversations que nous eûmes ensuite (ainsi qu'à Paris, lorsqu'il vint recevoir son trophée), il ne s'était pas réfugié dans des platitudes ou des faux-fuyants. J'ignore s'il a changé depuis; mais mon autre ami de FF Thierry Marchand, qui le revit bien des fois ensuite, Ballons d'Or obligent, m'assure que non, et je le crois sans hésiter.

La vraie "trahison", ce n'est pas celle de Cristiano Ronaldo

Alex Ferguson l'adorait, et l'adore toujours, quoi que les "memes" qui prolifèrent sur les réseaux sociaux suggèrent aujourd'hui. Il le respectait aussi. Il admirait son professionnalisme, son courage sur le terrain, son implication absolue dans le destin de Manchester United. Et quand le jour vint où il dut se séparer de son joueur, ce fut sans amertume autre que celle conçue pour Florentino Perez et le Real Madrid, dont il avait dit qu'il ne leur vendrait "pas même un virus". Ferguson savait ce qu'il devait à son jeune Portuguais : la seconde Ligue des Champions après laquelle il courait en vain depuis le miracle de Barcelone, en 1999.

La vraie trahison, dans tout cela, c'est celle du football du XXIe siècle, qui fait que des supporters de plus en plus aliénés par un sport qui leur échappe, des dirigeants qui les ignorent et des stars qu'ils ne voient plus que sur Instagram, se réfugient dans l'expression la plus violente de leur identité, et malheur à qui "insulte" cette identité à leurs yeux. La vraie "trahison", ce n'est pas celle de Cristiano Ronaldo.

(*) Contrairement à une légende tenace, son but, qu'il ne célébra pas, ne fit pas descendre Manchester United en deuxième division. Leur relégation était assurée, quel que fût le résultat du derby mancunien.

Ronaldo entre les mains de Guardiola : alchimie ou cata ?

