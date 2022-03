Où jouera Erling Haaland la saison prochaine ? Cette question va animer les prochaines semaines sur la planète football. Selon The Daily Mail , Manchester City aurait pris une longueur d'avance sur ce dossier. Si samedi dernier, le quotidien britannique annonçait un accord entre les deux parties , il révèle ce mercredi le salaire que le champion d'Angleterre en titre souhaiterait proposer au buteur norvégien de 21 ans : près de 600 000 euros par semaine.

Avec ce salaire, Erling Haaland serait le joueur le mieux payé de Premier League, devant Cristiano Ronaldo et Kevin De Bruyne, qui touchent environ 457 000 euros mensuel hors primes, d'après le quotidien britannique. Désormais les discussions se poursuivent entre l'entourage du Scandinave, auteur de 23 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison avec Dortmund, et les Citizens qui rêveraient de l'accueillir. Pour cela, ils pourraient également proposer une offre de près de 118 millions d'euros au BvB.

Le Real Madrid prêt à contre-attaquer

The Daily Mail précise que Manchester City attend une réponse d'Erling Haaland avant la mi-avril. Car en parallèle, Marca indiquait que les Merengue pourraient proposer 130 millions d'euros à Dortmund et six ans de contrat à l'ancien joueur de Salzbourg. Pour une opération totale estimée à quelque 350 millions pour les Madrilènes. précise que Manchester City attend une réponse d'Erling Haaland avant la mi-avril. Car en parallèle, le Real Madrid accentue la pression pour tenter d'associer Kylian Mbappé et le Norvégien dès la saison prochaine. Mardi, le quotidienindiquait que les Merengue pourraient proposer 130 millions d'euros à Dortmund et six ans de contrat à l'ancien joueur de Salzbourg. Pour une opération totale estimée à quelque 350 millions pour les Madrilènes.

