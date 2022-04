Le grand départ d'Amsterdam a-t-il bientôt sonné pour Erik Ten Hag ? Après cinq ans passés sur le banc de l'Ajax, le technicien néerlandais de 52 ans aurait trouvé un accord avec Manchester United pour succéder à Ralph Rangnick la saison prochaine, révèle mercredi ESPN . La direction de l'actuel septième de Premier League aurait donc décidé de miser sur l'ex-entraîneur d'Utrecht (2015-2017) plutôt que sur Mauricio Pochettino, Julen Lopetegui et Luis Enrique, dont les noms ont récemment circulé du côté du nord de l'Angleterre.

Ad

Erik Ten Hag est sous contrat jusqu'en juin 2023 avec l'Ajax Amsterdam mais Manchester United ne souhaiterait pas attendre une saison de plus et s'apprêterait donc à régler sa clause de départ estimée à 2 millions d'euros. ESPN précise que les difficultés rencontrées par Mauricio Pochettino cette saison avec le PSG feraient douter les Red Devils et que les conditions financières présentées par l'éventuel recrutement d'Erik Ten Hag seraient plus abordables.

Premier League "Il est mieux qu'il passe à autre chose" : Rooney invite Pogba à quitter United HIER À 05:42

Le technicien de l'Ajax Amsterdam deviendrait le deuxième Néerlandais de l'histoire à prendre les rênes de Manchester United après Louis Van Gaal (2014-2016). Avec l'actuel leader d'Eredivisie, Erik Ten Hag a réussi l'exploit d'atteindre les demi-finales de la Ligue des champions en 2019 après avoir éliminé le Real Madrid et la Juventus Turin. Lors de cette épopée, il participé à l'éclosion de talents comme Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt ou Donny Van de Beek. Un joueur qu'Erik Ten Hag pourrait bien retrouver après son prêt de six mois à Everton.

Pourquoi le MU de Rangnick galère autant ?

Premier League Surclassé, Arsenal grille son joker pour la 4e place HIER À 20:52