Lié à Liverpool jusqu'en juin 2023, Mohamed Salah va-t-il prolonger son contrat ? L'attaquant international egyptien a maintenu le flou vendredi lors d'un entretien accordé à Sky Sports, à deux jours d'un déplacement crucial à Manchester City dans la lutte pour le titre. "C'est un sujet sensible", a notamment lâché l'ancien joueur de la Roma.

Les négociations ont débuté il y a de nombreux mois. Les médias prêtent au joueur égyptien la volonté d'obtenir une revalorisation salariale qui ferait de lui le joueur le mieux payé de la Premier League. "Il y a de nombreuses choses que les gens ignorent, a-t-il d'abord déclaré. Je ne peux pas être égoïste et parler de ma situation parce que nous entrons dans la période la plus importante pour l'équipe."

Je donne tout pour le club

"J'ai dit de nombreuses fois ce que je souhaite mais je ne peux vraiment pas entrer dans les détails en ce moment parce que c'est un sujet sensible, a souligné Mohamed Salah. Je ne peux pas venir devant les caméras et parler de ce contrat, je suis focalisé sur l'équipe, c'est le plus important pour moi, être concentré pour remporter des trophées. Et je donne tout pour le club."

Actuel meilleur buteur de la Premier League avec 20 buts (28 toutes compétitions confondues depuis le début de la saison), Mohamed Salah, qui a disputé la finale de la Coupe d'Afrique des nations le 6 février, n'a marqué qu'une seule fois lors de ses sept derniers matches.

