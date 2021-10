Les heures d'Ole Gunnar Solskjaer sur le banc de Manchester United sont comptées. Au lendemain d'une déroute historique à domicile dans le derby face à Liverpool (0-5), la direction des Red Devils envisagerait d'écarter l'entraîneur norvégien selon les informations du très sérieux quotidien local, Manchester Evening News . Malgré les recrutements de Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho et Raphaël Varane cet été, le club du nord de l'Angleterre n'est que septième de Premier League et ne montre pas grand chose sur le plan du jeu.

"J'ai trop avancé, on a trop avancé ensemble en tant que groupe pour abandonner maintenant", a d'abord lâché le technicien norvégien à Sky Sports. Pourtant, Ole Gunnar Solskjaer , légende des Red Devils pour avoir offert la Ligue des champions 1999 face au Bayern Munich (2-1) en marquant à la fin du temps additionnel, ne veut pas abandonner comme il l'a affirmé après le match contre Liverpool dimanche.", a d'abord lâché le technicien norvégien à Sky Sports.

Premier League Solskjaer peut-il encore rester après un tel fiasco ? "Il ne sera jamais Klopp, Guardiola ou Tuchel" IL Y A 7 HEURES

Zidane et Conte sur la short list des Red Devils

"Il faudra dépasser ça aussi vite que possible et continuer à avancer... Les joueurs vont être déprimés, mais je sais qu'ils ont du caractère. On a touché le fond", a ajouté Ole Gunnar Solskjaer, miraculé la semaine passée en Ligue des champions face à l'Atalanta Bergame (3-2) grâce à ses individualités. Désormais, la direction de Manchester United serait prête à mettre un terme au mandat du Norvégien, arrivé en décembre 2018. Pour le remplacer, elle aurait coché les noms de Zinédine Zidane et Antonio Conte, d'après Manchester Evening News. Les deux techniciens ont ainsi l'avantage d'être actuellement libres.

Lewandowski, Messi, Benzema... Nos favoris pour le Ballon d'Or

Premier League "On a touché le fond" : Malgré la débâcle, Solskjaer refuse d'abandonner son poste IL Y A 20 HEURES