L'avenir de Tanguy Ndombele semble compromis à Tottenham. En effet, ce vendredi, Nuno Espirito Santo a indiqué que le milieu français ne jouerait pas, dimanche, contre Wolverhampton, alors que le doute persiste pour Harry Kane. Arrivé il y a deux ans pour 54 millions de livres (environ 63 millions d'euros), l'ex-Amiénois n'a pas joué la moindre minute dans les matches d'avant-saison, ni lors du barrage aller en Ligue Europa Conférence contre Paços de Ferreira (0-1), jeudi, puisqu'il n'est même pas sur la liste des joueurs inscrits par les Spurs pour la compétition.

"Je vais être honnête avec vous, Tanguy ne sera pas impliqué dimanche", a balayé Espirito Santo, sans s'étendre davantage sur la situation du milieu relayeur. Très irrégulier, que ce soit sous Mauricio Pochettino ou José Mourinho, Tanguy Ndombele n'a justifié que par séquences l'investissement record effectué par les Spurs pour l'arracher à Lyon.

Concernant Harry Kane, suivi par Manchester City, le flou demeure. Le champion d'Angleterre en titre semble prêt à faire une offre dépassant les 100 millions de livres (117 millions d'euros) dépensés pour Jack Grealish, un record pour un joueur anglais. La presse anglaise évoque une offre qui pourrait aller jusqu'à 175 millions. Mais les Citizens se heurteraient à l'inflexibilité du président Daniel Levy. En attendant, Harry Kane a repris l'entraînement collectif. "C'est une situation (qui évolue) au jour le jour", a admis Espirito Santo avant de retrouver son ancienne équipe.

"Il s'est entraîné aujourd'hui et il s'est bien entraîné. Il s'entraînera demain (samedi) et on prendra une décision", a ajouté le technicien, se disant "désolé de répéter tout le temps la même chose" sur le sujet.

