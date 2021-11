Unai Emery va poursuivre l'aventure avec Villarreal. Le technicien de 50 ans l'a martelé ce mercredi dans un communiqué publié par le "sous-marin jaune". "Je suis engagé à 100% avec Villarreal. Je suis reconnaissant de pouvoir être suivi par un grand club. Mais je le suis encore plus de pouvoir poursuivre ma mission ici... Ce dimanche, nous aurons un match très important (ndlr : contre Getafe) et j'espère que nous pourrons, tous ensemble, décrocher une victoire", a écrit l'ex-entraîneur du PSG.

Après le succès en C1 contre les Young Boys de Berne (2-0) mardi soir, Unai Emery ne niait pas l'intérêt de Newcastle, récemment révélé par la presse anglaise. "Ils ont manifesté leur intérêt et je n'ai pas dit non. Mais je n'ai pas d'autres nouvelles. Il n'y a pas d'offre", précisait l'ancien technicien d'Arsenal au micro de Movistar en soulignant qu'il allait s'entretenir avec Fernando Roig, le patron de Villarreal, avant de prendre sa décision. "Je pense qu'il est très heureux à Villarreal où il a un beau contrat, a indiqué mardi le dirigeant. Nous sommes ravis du travail d'Unai et je pense qu'il est également content d'être avec nous. Pour Newcastle, il n'y a absolument rien. Mieux vaut ne pas en parler."

Ce mardi, The Athletic révélait qu'Unai Emery était la priorité des Magpies avec Eddie Howe (l'ex-entraîneur de Bournemouth). Le média britannique précisait que le club du nord de l'Angleterre devait cependant régler une clause de départ à Villarreal, fixée à six millions d'euros. De son côté, The Times annonçait que l'entraîneur espagnol avait rencontré la nouvelle direction de Newcastle via Zoom vendredi. Actuellement dix-neuvièmes de Premier League, à déjà six points du dix-septième, Leeds United, les Magpies doivent vite régler la question de leur futur entraîneur, qui ne sera donc pas Unai Emery.

