L'histoire a commencé sur un but et pas n'importe lequel. Un but à "un milliard d'euros" comme le qualifie alors la presse britannique. Le 11 mai 2003, lors de la dernière journée de Premier League, Jesper Gronkjaer marque et permet à Chelsea, alors au bord de la faillite, de battre Liverpool (2-1) et de se qualifier in extremis pour la campagne à venir de la Ligue des champions. Un but sans lequel Roman Abramovitch, qui visait aussi Manchester United et Tottenham, n'aurait sans doute jamais jeté son dévolu sur Chelsea.

Les Blues allaient alors participer pour la deuxième fois seulement de leur histoire à la C1 mais quelques semaines plus tard, le rachat du club par l'oligarque russe lui donne une nouvelle dimension. A la fin des années 90, et après une histoire séculaire, mais assez peu épaisse, Chelsea s'installe dans le premier tiers du championnat anglais. Abramovitch va élargir ses perspectives pour en faire l'un des plus grands clubs du monde. A l'heure où le multimilliardaire, contraint par la pression exercée par les autorités britanniques suite à la guerre en Ukraine, met son club officiellement en vente , commençons par la fin. En 19 saisons, le Chelsea d'Abramovitch a amassé 21 trophées (contre 11 en 97 saisons avant lui) dont cinq championnats d'Angleterre, cinq Cups et deux Ligues des champions.

Roman Abramovitch lors du rachat de Chelsea en 2003 Crédit: Getty Images

Non seulement, il a bouleversé le destin du club londonien mais il a contribué à changer la face du football mondial. Il est le premier, huit ans avant l'arrivée de QSI au PSG, à incarner la prise de pouvoir de capitaux étrangers sur des clubs historiques et son mode de fonctionnement, à savoir injecter des centaines de millions d'euros dans les transferts pour se constituer une Dream Team et conquérir ainsi l'Europe, va faire des émules dans les décennies qui ont suivi. Le Chlesea d'Abramovitch ouvre une nouvelle ère et sera le premier à faire exploser les indemnités de transfert et les salaires alors que son propriétaire dépensera sans compter.

Chelsea FC, you’ve got no history

Dès 2003, quatre des dix joueurs les plus chers de l'été signent chez les Blues (Crespo, Duff, Veron, Makélélé). Lui qui n'était qu'un milliardaire capricieux s'offrant un joujou très coûteux est adoubé comme le sauveur du club londonien en perdition après avoir injecté 90 millions d'euros lors de la première intersaison. Didier Drogba en 2004 (38,5 millions d'euros), Michael Essien en 2005 (38 millions d'euros) puis Andreï Shevchenko en 2006 (44 millions d'euros) battront des records d'investissement été après été. Le magnat russe du pétrole et de l'aluminium dépensera deux milliards d'euros jusqu'à son premier succès en C1 en 2013.

Thomas Tuchel et Roman Abramovitch. Crédit: Getty Images

Ces méthodes décomplexées, couplées à la stratégie aggressive d'internationalisation du club - qui ne date pas de l'arrivée au pouvoir du nouveau propriétaire - feront du club londonien le mouton noir de la Premier League, le club le plus détesté du Royaume. Il lui sera reproché d'être un club artificiel ce qui valait aux Blues de se faire rappeler, à chaque déplacement, la légèreté de leur palmarès avant l’arrivée des fonds russes. "Chelsea FC, you’ve got no history", aimaient chanter les supporters de Liverpool. La personnalité clivante de José Mourinho, architecte de la première grande période de Chelsea, va contribuer à faire grandir le ressentiment des adversaires alors que le club de Londres ne va jamais cesser de prendre de l'ampleur.

Mourinho, la Premier League et le couronnement européen

Cinquante ans après son premier et jusque-là seul titre de champion, Chelsea, grâce à un doublé de Frank Lampard face à Bolton, remporte à nouveau la Premier League en 2005. Les hommes de José Mourinho surclassent la concurrence grâce à une défense de fer (15 buts encaissés) qui n'améliore pas son image. De mars 2004 à octobre 2008, les Blues resteront invaincus à domicile durant 86 matches d’affilée en championnat.

Si l'Europe se refusera durant neuf longues années à Chelsea et à son propriétaire russe, le sacre semblait inéluctable et le 19 mai 2012, à Munich et face au Bayern, qui symbolise mieux que personne l'ancien monde, Chelsea s'installe sur le toit de l'Europe et devient le premier club londonien à remporter la Ligue des champions. La consécration est totale et sonne la fin des procès en légitimité.

Roman Abramovitch et Chelsea remportent la Ligue des champions Crédit: Getty Images

D'autant que la Premier League s'ouvre dès lors en grand aux capitaux étrangers. Après 19 ans de règne et une nouvelle Ligue des champions en mai dernier, Roman Abramovitch laisse donc, contraint et forcé, les commandes d'un club qu'il a acheté 160 millions d'euros et pourrait revendre à hauteur de trois milliards d'euros. Une histoire riche qui a changé à jamais la face du football anglais et mondial.

