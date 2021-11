West Ham a annoncé mercredi que le fonds d'investissement tchèque 1890s holdings, contrôlé par le milliardaire Daniel Kretinsky, avait pris une participation de 27% à son capital. Ce dernier, à la tête d'un petit empire médiatique dans son pays et d'un puissant groupe énergétique, mais également présent à l'étranger dans plusieurs secteurs, notamment les médias, entrera au conseil d'administration du club, ainsi que son collègue Pavel Horsky, précise le communiqué du club londonien, actuellement 3e de la Premier League, après avoir battu Liverpool dimanche (3-2).

"Cet accord est une nouvelle amélioration de la structure capitalistique du club qui permettra d'abord une réduction de sa dette à long terme et de consacrer les ressources financières générées dans d'autres secteurs-clés pour poursuivre les progrès effectués à West Ham ces dernières années", explique le communiqué. "Je suis ravi que le processus pointilleux (de négociation) soit maintenant terminé avec succès. Je suis un passionné de football", a assuré Kretinsky.

"Le développement et la croissance du club ont été clairement visibles par tous (... et) c'est un moment formidable pour entrer dans la famille West Ham", a-t-il ajouté. Sous les ordres de David Moyes, les Hammers sont passés de la lutte pour le maintien à candidat crédible aux places européennes et peut-être même à la Ligue des Champions. Outre leur succès contre Liverpool, ils ont sorti Manchester United et Manchester City de la Coupe de la Ligue - dont les Citizens étaient le quadruple tenant du titre -, cette saison, et ils sont d'ores et déjà qualifiés pour les 16e de finale de l'Europa Ligue.

Vers une prise totale du club ?

Cette prise de participation pourrait être, selon la presse anglaise, le premier pas vers une prise de contrôle du club par Kretinsky. Les co-propriétaires, David Sullivan et David Gold, qui détenaient plus de 86% du capital avant cette transaction, prêtent depuis des mois une oreille attentive mais néanmoins exigeante à d'éventuelles offres pour le club locataire du stade olympique construit pour les JO de 2012.

