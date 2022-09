C'est un phénomène. Mais ça, on le savait déjà. Ce que l'on ne savait pas encore, c'était sa capacité à continuer son show dans un championnat aussi relevé que la Premier League et à s'adapter au jeu si singulier de Manchester City pour un avant-centre. Cinq matches ont suffi à se faire une idée sur la question. Cinq matches où Erling Haaland a toujours su être décisif, même sans briller dans le jeu. Car même quand il n'a pas marqué contre Bournemouth (4-0), il a trouvé le moyen de délivrer une passe décisive.

Voilà déjà le prodige norvégien de 22 ans à neuf buts au compteur en PL après son nouveau triplé face au promu Nottingham Forest (5-0) , le deuxième de rang pour lui en championnat. De quoi permettre à celui qui a été acheté pour 60 millions d'euros par City au début de l'été d'afficher des statistiques folles, comme presque toujours en fait.

Haaland efface Agüero et Quinn des tablettes

Erling Haaland pouvait difficilement rêver à une meilleure manière de débuter outre-Manche. Le natif de Leeds établit un nouveau record. Après neuf réalisations en cinq matches, il fait mieux que Micky Quinn et Sergio Agüero. L'ancien buteur de Newcastle avait marqué le lancement de la Premier League en 1992 avec huit buts lors de ses cinq premiers matches et l'Argentin avait lancé idéalement son aventure avec City en faisant également trembler les filets à huit reprises lors des cinq premières journées avec City, déjà. Derrière dans ce classement, Diego Costa (7 buts avec Chelsea), Jürgen Klinsmann (6 buts avec Tottenham) ou encore Fabrizio Ravanelli (6 buts avec Middlesbrough) ne peuvent qu'apprécier à sa juste valeur le départ canon du roi Haaland.

9 buts ? Mieux que 15 équipes de Premier League

Après cinq matches dans le Royaume, Erling Haaland caracole déjà en tête du classement des meilleurs buteurs de la Premier League. Avec quatre buts d'avance déjà sur son premier poursuivant Aleksandar Mitrovic, qui se montre pourtant d'une efficacité impressionnante pour son retour en PL en première division avec Fulham. Il faut dire que personne ne peut suivre le rythme de cette machine infernale norvégienne, qui compte déjà trois buts de plus que Chelsea, par exemple. Mais les Blues ne sont pas des exceptions puisque 15 formations de Premier League affichent moins de buts qu'Erling Haaland à leur compteur à l'heure actuelle…

Deux triplés en cinq matches : Le record de Demba Ba explosé

Trois buts en 30 minutes contre Crystal Palace ce week-end (4-2). Et quelques jours après à peine, Erling Haaland a remis le couvert avec un nouveau coup du chapeau. L'ancien serial-buteur de Dortmund, qui n'a eu besoin de toucher le ballon que 105 fois pour inscrire ses buts cette saison, est devenu le joueur le plus rapide à s'offrir deux triplés en Premier League en y parvenant dès sa cinquième rencontre avec les Citizens.

Avant lui, la meilleure marque était détenue par Demba Ba, qui avait mis 21 matches à planter deux triplés. Un temps de passage explosé, donc. Comme s'en amuse ESPN, Erling Haaland affiche d'ailleurs déjà autant de triplés en Premier League que Sadio Mane, Eden Hazard et Son Heung-min. Or, on ne parle pas de n'importe quels joueurs même s'ils ne jouent pas au même poste et les trois comptent plus de 200 matches de Premier League dans les jambes...

Haaland aime marquer son territoire avec autorité

Si personne n'avait vraiment de doutes sur ses capacités à marquer avec Manchester City, le voir aussi redoutable aussi vite est bluffant. Mais ce n'est pas forcément une surprise. Comme si rien ne pouvait l'arrêter ou l'impressionner, Erling Haaland marque de son empreinte toutes les compétitions où il officie en club dès ses premiers pas. Comme pour marquer son territoire et faire comprendre à tout le monde qu'un nouveau boss est arrivé.

C'est même une vieille habitude pour lui maintenant. Pour Lors de ses cinq premiers matches de championnat avec le Red Bull Salzbourg en 2019 alors qu'il était à peine majeur, l'avant-centre avait planté cinq buts. Parti à Dortmund en janvier 2020, il avait alors impressionné la Bundesliga avec huit réalisations pour ses cinq premières sorties. Et le meilleur exemple de cette capacité à s'adapter de façon express reste bien sûr la Ligue des champions.

En 2019, Erling Haaland avait explosé aux yeux du monde en enfilant les buts comme des perles pour ses premières sorties dans la compétition reine du Vieux Continent avec Salzbourg. Ses cinq premières rencontres avaient été ponctuées de huit buts… Un festival qui avait attiré le regard de toute la planète football. La Premier League était donc au courant. Mais cela n'a rien changé à l'histoire.

