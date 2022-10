On fêtera bientôt, si c'est le mot, le troisième anniversaire des adieux de Granit Xhaka à Arsenal. C'est en tout cas ce qu'on croyait alors : que l'exaspération des fans vis-à-vis de leur capitaine d'alors avait atteint un tel point de toxicité que nulle autre issue que son départ n'était possible.

Ce 27 octobre 2019, à la 61e minute, Unai Emery, pour le second match de suite, avait décidé de remplacer Xhaka, par Bukayo Saka en l'occurrence. L'adversaire du jour était Crystal Palace. La marque était alors de 2-2, après que les Gunners, fragiles comme à leur mauvaise habitude, avaient permis à l'équipe de Roy Hodgson de revenir de 0-2 (buts de Sokratis et de David Luiz, ce qui indique assez qu'on parle d'un autre temps) à 2-2.

"Fuck off"

Le milieu de terrain suisse prit la direction de la ligne de touche, tout doucement, sous les applaudissements ironiques de supporters qui n'en pouvaient plus de lui. Le sentiment était réciproque, comme la gestuelle de Xhaka (main sur les oreilles, encouragements adressés à la foule, eux aussi ironiques) l'indiqua le plus clairement du monde. Il n'était pas besoin d'être un lecteur de lèvres professionnel pour saisir le message adressé aux fans devant les caméras : Fuck off.

Il ôta son maillot avant d'avoir rejoint le banc, et ignora la main tendue par son manager, qui suggéra ensuite que son joueur s'excusât. Quelques jours plus tard, Xhaka perdait le brassard au profit de Pierre-Emerick Aubameyang. Il ne l'avait passé au bras qu'un mois plus tôt.

(Presque) trois ans plus tard, Aubameyang est passé par Barcelone dans son tortueux cheminement vers Chelsea, et a été quasiment gommé de l'histoire d'Arsenal, le club pour lequel il a pourtant marqué 92 buts en 163 matches distribués sur cinq saisons, dont la dernière fut un calvaire pour toutes les parties. Granit Xhaka, lui, vient d'être élu joueur du mois de septembre par ces supporters qui se demandaient comment Arsène Wenger avait pu payer 40 millions d'euros au Borussia Moenchengladbach en 2016 pour le faire venir de la Bundesliga; et le week-end dernier, lorsque le capitaine de cette saison Martin Ødegaard fut remplacé par Tierney en fin de rencontre, c'est à Xhaka qu'il passa le brassard.

Granit Xhaka (Arsenal) Crédit: Getty Images

Dans les tribunes d'où on le conspuait encore il y a peu, on chanta sa chanson, We've Got Granit Xhaka, sur l'air du Glad All Over du Dave Clark Five, l'hymne de Crystal Palace (tiens? ) que les fans de Man City ont aussi mis à la sauce Guardiola. Il avait fallu six ans à Xhaka pour avoir son refrain, alors que quelques semaines seulement avaient suffi pour que Tomiyasu (Super, super Tom, super Tomi-yasu) et Zinchenko (Zin-chen-ko! Always believe in your soul) aient les leurs, ce dont Xhaka souffrait, et s'était confié à ses coéquipiers.

Xhaka, c'est l'anti-Casemiro

Une telle transformation, de zéro confirmé à légende en devenir, n'a pas véritablement d'équivalent dans l'histoire moderne du football européen. Un ami suggéra le cas de Mario Balotelli, dont la carrière en sinusoïdes zigzagua pendant pas loin de dix ans avant de finir en fondu après son départ de Marseille en 2019. C'est un fait que Balotelli sur parfois reconquérir son public, pour le perdre à nouveau presque aussitôt. Mais ces zigzags furent si fréquents qu'ils devinrent prévisibles, ce que le retour en grâce de Xhaka n'est certainement pas.

Un autre mentionna Kaka, voué aux gémonies par les tifosi de Milan après la finale de Ligue des Champions de 2005, pour la simple raison que Milan l'avait perdue dans les circonstances que l'on sait contre Liverpool; mais Kaka avait été lumineux en première période du fameux 3-3. Deux ans plus tard, Milan prenait sa revanche sur les Reds, et le Brésilien était élu Ballon d'Or. Il avait fait rentrer les choses dans l'ordre, montré l'absurdité d'une injustice. Xhaka, c'est autre chose.

C'est qu'il avait souvent tressé la corde avec laquelle on l'avait pendu, erreur judiciaire ou pas. Ces coups francs et ces pénaltys stupides concédés aux pires moments, ces ballons perdus là où perdre le ballon fait le plus mal, ces coups de sang automatiquement punis d'un carton...Xhaka, c'est, ou c'était l'anti-Casemiro, l'anti-Højbjerg, l'anti-Fernandinho, ces joueurs qui semblent entourés d'un champ magnétique qui troublent la vue des arbitres, d'une carapace qui leur confère une forme d'invisibilité quand ils tordent le cou ou la cheville aux lois du jeu. Lui, à chaque incartade, se faisait pincer.

Granit Xhaka expulsé en 2020 avec Arsenal Crédit: Getty Images

Cette saison, c'est mieux, mais ce n'est pas encore ça. Il n'a commis que six fautes en huit matches, mais s'est fait avertir deux fois. C'est mieux qu'en 2021-22 : 27 matches de PL, 29 fautes, dix jaunes et un rouge, mais, d'évidence, Xhaka n'est pas de la race des roublards. Højbjerg, par exemple, avait commis 28 fautes - sanctionnées - la même saison, mais n'avait été averti que trois fois. La dissimulation n'est pas le fort de Granit.

Le très bon coup de Mikel Arteta

La transformation s'est effectuée ailleurs. Les statisticiens insisteront sur le placement plus haut de Xhaka cette saison, sa présence affirmée dans les trente mètres adverses, son rendement supérieur en termes d'occasions créées, de passes décisives et même de buts : deux déjà en neuf rencontres cette saison, soit autant que lors des cinquante-huit matches joués les deux précédentes. Tout cela est exact. Mais cela n'est que la manifestation de changements qui se sont opérés ailleurs, et plus tôt.

Dès août 2021, en fait, quand Mikel Arteta sut convaincre son joueur de signer une prolongation de contrat jusqu'en 2024, quand il serait entré sans sa 32e année. Le manager avait fait son choix. Il avait vu en Xhaka le milieu de terrain qui accompagnerait les jeunes du club dans le processus de création d'une nouvelle équipe. Il était parvenu à convaincre un homme hypersensible que sa place était bien dans le club dont le public s'était tourné contre lui. Autrement dit, il avait montré des qualités de "management humain" qu'on ignorait ou doutait qu'il possédât. Xhaka n'était pas le plus facile de ses patients à convaincre, mais il y parvint.

Granit Xhaka et Mikel Arteta Crédit: Getty Images

Cette transformation, c'est aussi celle de la relation entre le public réputé être le plus sévère de la Premier League, aujourd'hui devenu l'un des plus "chauds" d'Angleterre, et une équipe à laquelle il s'identifie sans équivoque, y compris en la personne d'un joueur qu'il honnissait. De tous les signes du renouveau des Gunners, celui-là est l'un des plus frappants, et des plus encourageants.

Dans le cas de Xhaka, on a parlé de "rédemption", un peu facilement. Les histoires de "rédemption" sont légion en football. La plupart du temps, elles se résument à un pile ou face entre succès ou défaite. La pièce tombe du bon côté, et tout rentre dans l'ordre. L'histoire de Xhaka, déroulée sur presque six ans et demi, est autre, plus complexe, au point d'être inédite.

