Il fut un temps, pas si lointain d'ailleurs, où Mikel Arteta ne voulait pas entendre parler de William Saliba. Il préférait même dépenser près de 60 millions d'euros sur Ben White plutôt que d'accorder sa confiance à l'ancien Stéphanois. Il aura fallu trois ans de prêt, dont six mois étranges à se côtoyer, se regarder en chien de faïence et balancer quelques ogives en conférence de presse ("Je suis exaspéré par la situation. On a essayé de lui donner du temps de jeu récemment. Cela n'a pas fonctionné, pour diverses raisons. Il doit surmonter ça" en octobre 2020) pour aplanir les angles et faire rayonner celui qui a dû attendre plus que de raison.

Pour convaincre Arteta, il a fallu une grande saison à Marseille. Ce qu'il avait vu jusque-là ne lui suffisait pas, quitte à faire jouer des défenseurs bien inférieurs à l'international français. Arteta devait surtout accepter de faire confiance à une recrue débarquée pendant le mandat d'Unai Emery mais l'évidence a fini par lui éclater à la figure en ce début de saison. Trois ans après la signature de l'autre crack de Bondy, l'Angleterre découvre donc William Saliba, à contretemps. Et comme souvent, dans ces cas-là, réussir huit matches, souvent de haute facture, en Premier League suffit à faire grimper la cote à des hauteurs jamais atteintes par l'international français.

William Saliba a inscrit un but sublime pour Arsenal à Bournemouth Crédit: Imago

A mes yeux, c'est déjà un leader, il est incroyable

Il faut dire que Saliba, désormais patron de la défense des leaders de Premier League, reste sur 720 minutes, soit l'intégralité de son temps de jeu en Angleterre, sans se faire dribbler et une prestation très remarquée dans le derby du North London, face à Tottenham et l'un des rois du championnat, Harry Kane. Deux arguments massues versés à un dossier déjà garni par deux buts et des débuts immaculés si on excepte une étourderie contre Manchester United. "C'est tout à son honneur d'avoir été intégré directement dans l'équipe. C'est un peu une Rolls-Royce avec sa façon de bouger et il est régulier", ose Aaron Ramsdale, son gardien de but. "Il a 21 ans mais on dirait qu'il en a 30. A mes yeux, c'est déjà un leader. Il est incroyable", s'enflamme Granit Xhaka.

Il est immense, nous confie Elliott Smith, animateur du podcast Arsenal Vision. Il a totalement changé la façon dont nous structurons notre défense et dont nous relançons. C'est encore mieux que ce qu'on pouvait espérer." L'unanimité est totale alors à l'heure du choc face à Liverpool, Même son de cloche chez les consultants dont la parole est sacrée au Royaume-Uni. "Les fans d'Arsenal vont être excités par Saliba pendant un long moment, a glissé Jamie Carragher, l'ancien défenseur de Liverpool, au micro de Sky Sports. Je pense que c'est une valeur sûre. Avec Gabriel Jesus, ils ont porté Arsenal à un autre niveau." Ses coéquipiers et les consultants sont conquis, ses supporters lui ont déjà dédié une chanson sur l'air du tube "tequila". L'Angleterre commence à comparer son apport à Arsenal à celui de Virgil van Dijk à Liverpool

Arteta face à l'évidence

Mais qu'en est-il de celui qui a longtemps fait de la résistance à son égard : Mikel Arteta ? "Willi a été si bon ces derniers mois que je n'ai aucun doute sur lui", tranchait-il en fin de semaine dernière. Plus tôt dans la saison, il s'enthousiasmait : "On ne voit pas souvent ça. William a 21 ans. Gérer avec ce sang-froid, ce calme et cette présence, c'est tout à son honneur. Le faire signer à 19 ans et le faire revenir deux ans plus tard est inhabituel. Mais il a été déterminé et volontaire pour venir ici et prouver qu'il était prêt. Maintenant, nous mettons le joueur dans un environnement où il peut être à l'aise et où il peut en profiter."

Un environnement qui pourrait vite devenir mouvant. Puisqu'à force d'être prêté, le temps a filé et il ne reste plus qu'un an et demi de contrat à Saliba du côté des Gunners. Déjà, la machine s'est emballée. Arsenal sait son défenseur central, auquel le Barça a pensé cet été, convoité et compte bien cadenasser son avenir. "Oui, nous verrons, ils parlent un peu", s'est contenté de réagir l'ancien Marseillais à propos de son avenir. Lui qui avait longtemps hésité à rejoindre pour de bon Arsenal cet été face à l'incertitude de sa situation ne doit aujourd'hui pas le regretter. A un mois et demi de la Coupe du monde, sa candidature pour le Qatar n'a jamais semblé aussi solide. Bref, Saliba a rattrapé le temps perdu.

Mikel Arteta (L) and William Saliba (R) Crédit: Getty Images

