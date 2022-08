Les étés se suivent et ne se ressemblent pas pour Arsenal. Il y a quasiment un an, les Gunners touchaient le fond. Laminés par Manchester City (5-0), ils pointaient à la dernière place du classement de la Premier League. Un an plus tard, c'est avec le costume de leader qu'ils s'apprêtent à recevoir Fulham samedi. Ce changement radical, c'est déjà la récompense d'une progression collective très nette sur l'ensemble de la saison passée. Mais aussi d'un recrutement estival qui n'a pas tardé à porter ses fruits. Gabriel Jesus en est le symbole le plus éclatant.

Ad

Ligue 1 Un prêt à Nice officialisé pour (enfin) se relancer : Pépé, crash industriel des Gunners ? HIER À 09:48

Le Brésilien réussit une entame de saison éblouissante. Déjà parce qu'il est décisif. Avec deux réalisations et trois passes décisives au compteur, il a été directement impliqué sur plus de la moitié inscrit par Arsenal sur ces trois premières journées (5 sur 9). Avec la manière. Sa merveille de frappe enveloppée sur un pas pour trouver la lucarne opposée face à Leicester (4-2) a marqué les esprits. Comme son délicieux contrôle orienté pour initier l'action du premier but londonien inscrit par Martin Odegaard la semaine passée, à Bournemouth (0-3).

"Il nous donne tellement dans le jeu"

Il y a eu d'autres gestes de grande classe de Jesus, et pas seulement au moment de conclure ou de distribuer les caviars. Par sa finesse technique et l'intelligence de ce déplacement, le Brésilien a aussi donné une autre dimension au collectif d'Arsenal. "Ce ne sont pas que ses buts, il nous donne tellement dans le jeu aussi, soulignait Odegaard après la victoire à Bournemouth. Il redescend pour combiner, il est brillant dans beaucoup de phases de jeu. C'est excitant de jouer avec lui et on a vraiment de la chance de l'avoir ici."

Mikel Arteta est à l'origine de ce mariage parti sur de très belles bases. L'entraîneur d'Arsenal connaissait parfaitement les qualités de Gabriel Jesus pour l'avoir vu évoluer au quotidien durant deux saisons à Manchester City, entre 2017 et 2019, du temps où il était l'adjoint de Josep Guardiola. Arteta en a rapidement fait sa priorité pour combler le vide laissé par les départs de Pierre-Emerick Aubameyang à Barcelone l'hiver dernier, puis le retour d'Alexandre Lacazette à Lyon cet été. Il a facilement convaincu ses dirigeants de débourser 52 millions d'euros pour arracher l'attaquant brésilien à Manchester City.

"Une mentalité tellement contagieuse"

La somme ne paraît pas forcément démesurée pour un international brésilien de seulement 25 ans qui bénéficie déjà d'une très solide expérience avec cinq années passées en Premier League, au sein d'un club aussi exigeant que Manchester City. Mais Gabriel Jesus n'était pas le joueur-clé de la formation de Josep Guardiola. C'est ce qu'il est devenu en devenant la recrue la plus chère du mercato estival d'Arsenal. Sa capacité à franchir un cap dans le leadership pour s'imposer comme un élément moteur des Gunners pouvait légitimement poser question.

Liverpool vise un indésirable du Barça pour renforcer son milieu

C'est cette facette que l'entraîneur d'Arsenal a découvert depuis qu'il a entamé une nouvelle cohabitation avec son joueur. "Il a un rôle totalement différent par rapport à son ancien club, expliquait Arteta juste avant le début de saison. Cela demande du temps pour s'adapter. Mais il l'a fait incroyablement bien, nous sommes surpris par la rapidité avec laquelle il a réussi cela. C'est un joueur avec un talent énorme, une mentalité qui est tellement contagieuse, et il va beaucoup nous apporter."

Le révélateur de l'automne

L'état d'esprit de gagneur, c'est certainement le plus difficile à percevoir. Mais c'est ce qu'il y a de plus crucial, particulièrement pour Arsenal. Au-delà de la qualité, cette mentalité a aussi fait défaut aux Gunners pour rivaliser avec les cadors de la Premier League ces dernières années. "Il a marqué deux buts, il en a donné deux et il est encore déçu dans le vestiaire parce qu'il dit qu'il aurait pu en marquer quatre, racontait Arteta après la victoire contre Leicester. C'est le niveau, c'est la mentalité. Si vous voulez passer à un autre niveau, vous avez besoin de cette mentalité."

Les débuts de Jesus à Arsenal sont prometteurs à tous les niveaux. Mais ces promesses, il faudra les tenir sur la durée. En ce sens, le plus dur commence pour l'attaquant brésilien. Le calendrier des Gunners étaient plutôt favorable pour démarrer la saison, en attendant le premier grand temps fort face à Manchester United le week-end prochain. Il va considérablement se corser à l'automne. Avec, en l'espace d'un mois, des chocs face à Tottenham, Liverpool, Manchester City et Chelsea. Que Jesus affiche le même rendement dans ces grands rendez-vous sera d'une importance cruciale pour Arsenal. C'est à cette condition que les Gunners pourront vraiment rêver de retrouver les sommets.

Ronaldo sans issue ? "Il sera obligé de jouer et d'être compétitif pour le Mondial"

Premier League "Je ne l'ai jamais vu faire ça" : Saliba, un bijou pour couronner une masterclass 20/08/2022 À 20:03