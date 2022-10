C'est une ligne de conduite qui ne change pas. Vendredi, en conférence de presse avant le choc de Premier League entre son Liverpool et Manchester City (dimanche, 17h30), Jürgen Klopp a été interrogé sur la puissance financière des Citizens. Selon lui, Liverpool ne boxe clairement pas dans la même catégorie.

Ad

"Vous n'aimerez pas la réponse mais vous avez tous déjà cette réponse. Personne ne peut rivaliser avec City dans ce domaine, a-t-il estimé. Vous avez la meilleure équipe du monde et vous mettez le meilleur attaquant du marché (Erling Haaland). Peu importe ce que cela coûte, vous le faites. Que peut faire Liverpool ? Nous ne pouvons pas agir comme eux. Ce n'est pas possible".

Ligue des champions Liverpool s'est lâché, triplé record pour Salah 12/10/2022 À 18:58

S'il a tenu à rappeler que "trois clubs peuvent faire ce qu'ils veulent financièrement" (le PSG, Newcastle et City, donc), il n'a pas cherché à s'en plaindre : "C'est légal et tout, d'accord, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas du tout un problème pour moi, c'est comme ça".

Le débat a déjà agité l'Angleterre à plusieurs reprises, au plus fort de la rivalité entre les deux équipes. Depuis son arrivée en octobre 2015, Klopp et sa direction ont dépensé plus de 532 millions d'euros pour renforcer les Reds, ce qui fait de Liverpool l'un des dix clubs les plus dépensiers en Europe sur la période. Une somme malgré tout à des années-lumières du City de Guardiola qui, depuis l'été 2016, a investi plus d'un milliards d'euros en transferts.

"Avec Mbappé, Paris a créé un monstre et il est en train de se faire dévorer"

Ligue 1 Ras-le-bol ou coup de pression : Mbappé peut-il vraiment partir cet hiver ? 12/10/2022 À 13:57