Sa performance était déjà remarquable. D'un coup de patte inattendu, elle est devenue sublime. Alors qu'Arsenal avait déjà un break d'avance samedi à Bournemouth grâce à deux buts précoces de Martin Odegaard, William Saliba a signé un petit bijou pour assurer la victoire des Gunners en début de seconde période (0-3). Servi à l'entrée de la surface par Granit Xhaka, le défenseur français a repris le ballon instantanément du pied gauche, trouvant la lucarne opposée d'une délicieuse frappe enveloppée.

C'est peu de dire qu'il a mis la manière pour ouvrir son compteur en Premier League. Saliba est ainsi devenu, à 21 ans et 149 jours, le plus jeune Français à marquer pour Arsenal en Premier League depuis un certain Samir Nasri (21 ans et 135 jours, en novembre 2008). Mais la performance est d'autant plus remarquable pour un défenseur peu habitué à trouver les filets. Saliba n'avait inscrit qu'un but sur l'ensemble de ses quatre premières saisons chez les pros. Il a d'ores et déjà égalé ce total après seulement trois journées de Premier League.

Les premiers surpris ont été ses coéquipiers. A commencer par Oleksandr Zinchenko, à genou après le petit bijou du Tricolore. "Je ne l'ai jamais vu faire ça à l'entraînement, s'est exclamé le meneur norvégien Martin Odegaard au micro de la BBC après la rencontre. C'était une belle frappe. Je suis vraiment content pour lui. Il avait aussi été très bon lors du dernier match." C'était une victoire contre Leicester (4-2) et Saliba avait également marqué… mais contre son camp.

"Impatient et avide de progresser"

Cette mésaventure n'avait pas terni le début de saison réussi. Il s'est confirmé à Bournemouth, bien au-delà de son but. L'ancien Marseillais a notamment affiché un taux de réussite de… 100% sur ses passes (76/76), une première pour un défenseur d'Arsenal en Premier League depuis que le statisticien Opta est en mesure d'analyser ces chiffres (2003-04). Avec également cinq ballons récupérés, deux interceptions, deux duels gagnés et deux tacles réussis, le Français a brillé dans tous les domaines pour signer une véritable masterclass.

Mikel Arteta a apprécié. L'entraîneur d'Arsenal n'a pas manqué de souligner l'implication de son défenseur depuis son retour de prêt de Marseille cet été. Elle se traduit sur le terrain en ce début de saison. "Saliba s'entraîne tous les jours pour s'améliorer, il est tellement impatient et avide de le faire", s'est réjoui le technicien des Gunners dans des propos relayés par la BBC. "C’est un garçon déterminé, concentré et humble, disait-il déjà vendredi en conférence de presse. Il veut s’impliquer et être coaché. La première impression que nous avons eue de lui (depuis son retour de prêt, NDLR) était vraiment positive. Son langage corporel, sa présence, la confiance avec laquelle il agit, on sent une vraie maturité."

Sa performance face à Bournemouth va dans ce sens. Après avoir systématiquement prêté son joueur depuis sa signature en 2019 (Saint-Etienne, Nice puis Marseille), Arsenal lui a enfin fait une place au sein de son équipe et Saliba a su saisir cette chance. Le natif de Bondy a apporté une contribution très nette au début de saison éclatant des Gunners, vainqueurs de leurs trois premiers matches de championnat et provisoirement installés en tête du classement. Son but, aussi spectaculaire qu'inattendu, n'en est que le plus beau symbole.

