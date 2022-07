L'intersaison pourrait être longue autour du dossier Cristiano Ronaldo. Le Portugais est sur le départ de Manchester United, un an seulement après son retour surprise à Old Trafford. Mais après une saison morose et un prochain exercice sans Ligue des champions, "CR7" aurait déjà des envies d'ailleurs. Ronaldo ne sera d'ailleurs pas du déplacement des Red Devils en Thaïlande où le club doit débuter sa présaison vendredi.

Le Manchester Evening Standard a obtenu une réaction d'un porte-parole de Manchester United, confirmant l'information. Officiellement, Cristiano Ronaldo "s'est vu octroyer du temps supplémentaire en dehors du groupe pour régler un problème familial". En plein mercato, et avec les derniers bruits de couloir autour du joueur de 37 ans, les rumeurs devraient jaillir de plus belle.

Ces dernières heures, un intérêt prononcé de Chelsea a été évoqué, alors que les Blues ont laissé repartir Romelu Lukaku à l'Inter Milan en début de ce marché estival. La formation de Thomas Tuchel pourrait offrir le temps de jeu, et le défi nécessaire pour convaincre la superstar lusitanienne de rejoindre Londres. "Cristiano reste sous contrat avec Manchester United pour une saison et n'est pas à vendre" a toutefois insisté le représentant du club au journal anglais.

Manchester United doit décoller pour Bangkok en vue d'une rencontre mardi 12 juillet prochain contre Liverpool. Les Mancuniens partiront ensuite en Australie où ils disputeront trois nouveaux matches de préparation (contre le Melbourne Victory, Crystal Palace et Aston Villa).

