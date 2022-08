Match de folie à St James Park. Ce dimanche, Newcastle et Manchester City ont régalé. Mais ils ont été incapables de se départager (3-3). S'ils ont rapidement ouvert le score grâce à Ilkay Gündogan, les Citizens ont ensuite été renversé par les Magpies, emmenés par un Allan Saint-Maximin en forme. Miguel Almiron, Callum Wilson et Kieran Trippier ont permis aux leurs de mener de deux buts face à City jusqu'à l'heure de jeu. Néanmoins, le champion en titre a rapidement réagi et Erling Haaland puis Bernardo Silva ont permis aux Skyblues d'obtenir le point du match nul après une rencontre irrespirable et intense. City est deuxième de Premier League avec sept points, tandis que Newcastle est sixième avec cinq unités.

Ad

Ligue 1 Le PSG prêt à offrir 70 millions d'euros pour Bernardo Silva ? 17/08/2022 À 19:33

Ligue des champions Quels adversaires pour le PSG et l'OM ? Les chapeaux provisoires de la C1 16/08/2022 À 15:21