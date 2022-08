Ce n'est pas sur la foi d'un documentaire 'vérité' sur la saison 2021-22 d'Arsenal qu'on va se hasarder à faire des prédictions sur ce qui attend les Gunners en 2022-2023. Les trois premiers épisodes de All Or Nothing ('Tout au rien'), la série qu'Amazon a mis en ligne à la veille du lever de rideau de la Premier League, ne sont pas dépourvus de tout enseignement pour autant (*). Et le premier de ces enseignements, malgré ce que l'exercice peut avoir de mis en scène et d'artificiel, est que Mikel Arteta, après des premiers pas hésitants, a appris à marcher, et que quand il marche, ses joueurs le suivent. La plupart d'entre eux, en tout cas.

Non, Arsenal ne sera pas champion. Les bookmakers qui les cotent à 40 contre 1 pour le titre peuvent dormir tranquilles : il est plus qu'improbable qu'ils se voient obligés de récompenser l'optimisme de certains fans. Manchester City et Liverpool ont pris leurs distances d'avec le reste de la troupe depuis quelques saisons déjà, et si l'un des deux trébuchait, on peut parier que ce serait au bénéfice de l'autre. Mais derrière, qui sait ?

Arsenal est-til capabable d'accrocher le Top 4 ?

Chelsea, dont l'encadrement est des plus réduits depuis le départ forcé de Petr Cech et de Marina Granovskaya, a perdu Lukaku, Christiansen et Rüdiger, mais gagné Sterling, Koulibaly, Cucurella (semble-t-il) et le très prometteur Carney Chukwuemeka, tout en sachant conserver leur capitaine César Azpilicueta, qui vient de signer un nouveau contrat de deux ans. Un bilan plus que raisonnable pour un club qui sait se trouver dans une phase de transition, et dont le manager Thomas Tuchel jouira d'une liberté de manœuvre que beaucoup de ses collègues doivent lui envier.

On attend beaucoup de Tottenham, à juste titre. Antonio Conte et son directeur sportif Fabio Paratici ont frappé fort pendant ce mercato, avec l'arrivée d'Ivan Perisic, de Richarlison, d'Yves Bissouma et de Djed Spence, le très convoité arrière droit de Middlesbrough et des U21 anglais. Sans oublier les prêts renouvelés de Cristian Romero et de Dejan Kusulevski et celui, nouveau, de Clément Lenglet. Au vu de la qualité du recrutement et de l'encadrement technique en place, terminer en dehors du Top 4 constituerait un réel échec pour les Spurs.

Du Manchester United de Ten Hag, on ne sait pas plus que ce qu'on sait des Red Devils avant le début de chaque saison depuis que Sir Alex n'est plus là. Autrement dit : presque rien. Lisandro Martinez fera du bien à une défense centrale souvent chancelante la saison passée, tout comme Christian Eriksen apportera sa créativité à un milieu de terrain qui semblait parfois ignorer jusqu'à l'existence de ce mot - même si on ne peut présumer de la charge de travail que le Danois sera en mesure d'assumer pour sa première vraie saison depuis son accident cardiaque de l'Euro 2020. Pour le reste, alors que United continue de courir après Frenkie de Jong et que Cristiano Ronaldo est finalement revenu sans être parti, car personne ne voulait de lui, on attendra. Peut-être que Ten Hag parviendra à monter son Ajax 2.0 à Old Trafford. Mais peut-être pas.

Arteta, l'homme qui pourrait tout changer

Tout ceci ne semble pas laisser beaucoup de place - ou d'espoir - à Arsenal. Comme on n'en avait plus en eux lorsque l'an dernier, ils s'étaient retrouvés bons derniers du championnat avec zéro point après trois journées, et que bien des supporters réclamaient la peau du manager qui leur avait apporté la FA Cup en 2020. Et c'est là où le documentaire d'Amazon donne à réfléchir, malgré toutes les réserves qu'on doit avoir pour ce qui, au final, demeure un exercice de relations publiques pour le club, une pâtisserie pour supporteurs-consommateurs.

Évidemment que ce que nous voyons est ce qu'Arsenal entend nous laisser voir. Évidemment qu'il y aurait de quoi faire un documentaire bien plus révélateur des personnalités en présence si l'on se servait des chutes de la salle de montage. Évidemment que ce pseudo-vérisme est tissé de mensonges (car les omissions peuvent en être). Mais il est aussi empreint de vérité(s), au singulier et au pluriel.

Mikel Arteta fait presque peine à voir, par moments, tant on sent qu'il se fait violence pour aller vers l'autre, tant l'intensité de ses convictions paraît un obstacle au partage avec des joueurs dont il pourrait être le père, alors qu'il n'a que 39 ans. C'est dire combien ils sont jeunes. C'est dire combien il est différent d'eux. "Ce type est un freak", dit Granit Xhaka, avant d'ajouter qu'il faut prendre ce mot d'une manière positive. Certes.

Et puis, au fil des défaites et des victoires, l'homme commence à prendre le pas sur le freak. Edu, le directeur sportif d'Arsenal, dit son plaisir de voir celui qu'il pense être un 'top tacticien' se rapprocher de ses joueurs. Arteta, dans son désir de partage, est parfois brouillon, souvent naïf, aussi, mais de manière touchante. Il a la chance de pouvoir compter sur un public tolérant - le plus jeune groupe de joueurs d'un club de Premier League, dont les deux les plus en vue ont été formés à Arsenal, Bukayo Saka et Emile Smith-Rowe. Et il grandit avec eux.

Il a des moments inspirés, comme lorsque avant le premier North London Derby de la saison, joué à l'Emirates, il confie la causerie d'avant-match au photographe du club, Stuart McFarlane. McFarlane, tatoué rouge et blanc, employé des Gunners depuis plus de trente ans, supporteur depuis bien plus longtemps, se fend d'un discours dans lequel les fucking sont assénés comme autant de virgules dans un poème d'amour, déclamé au bord des larmes. Arsenal l'emporta 3-1 ce jour-là.

Il a aussi des moments empruntés, où l'on perçoit ce qu'il se cache, mal, de fragilité dans son obsession. Ils sont nombreux. Ils le rendent aussi attachant, et, curieusement, crédible.

Un été presque parfait

Le talent est là. Nul ne sait jusqu'où le nouveau capitaine Martin Ødegaard peut aller. Pour Bukayo Saka, on s'en doute. Pour Gabriel Martinelli, on n'ose pas le dire. William Saliba est enfin revenu au club qui n'en finissait pas de le prêter. Gabriel Jesus pourrait bien être le transfert le plus significatif du club depuis qu'Arteta en est devenu le manager. La pré-saison n'aurait pu mieux se passer. Hormis la défaite concédée par une version B, voire C, des Gunners dans un match amical disputé contre Brentford au centre d'entraînement de Colney, Arsenal a tout balayé sur son passage, y compris Chelsea (4-0) et Séville (6-0).

Roy Keane a pu dire que l'inconstance d'Arsenal leur avait coûté une quatrième place en Premier League la saison passée et que, pour cette raison, il les trouvait encore trop 'tendres' pour postuler à une place dans le Top 4 alors qu'il leur faudra aussi disputer l'Europa League, cette fois. La même équipe qui avait perdu contre Crystal Palace, Brighton et Southampton en l'espace de trois journées cauchemardesques au mois d'avril avait trouvé le moyen de battre Chelsea, Manchester United, West Ham et Leeds les quatre journées suivantes. Avant de s'effondrer contre Tottenham et Newcastle, c'est vrai.

La pourrait être le joker des Gunners : personne n'est trop sûr de ce dont ils sont capables. Dans un championnat plus respectueux des hiérarchies établies qu'on veut bien le dire, ils sont la part d'imprévisible, la surprise qu'on attend (il y en aura bien une) sans savoir d'où elle viendra. C'est leur jeunesse qui veut cela, qui est aussi la jeunesse de leur head coach, le benjamin de sa profession en Premier League. Arteta y croit, comme ses joueurs, et même comme ces supporters qui souhaitaient qu'on se débarrasse de lui il y a un an et quelque. Ni les uns ni les autres n'ont nécessairement tort.

(*) Amazon avait déjà consacré des documents du même type à Manchester City (2018), Tottenham (2020) et la Juventus (2021), ainsi qu'à plusieurs franchises de NFL.

