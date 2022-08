Il a été impressionnant", a salué Jamie Carragher, l'ancien défenseur de Liverpool, au micro de Sky Sports. Il y avait quelques recrues sur la pelouse vendredi soir du côté d'Arsenal. Et pas des moindres puisque Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko ont débuté. Mais celui qui a marqué les esprits est un "ancien" de la maison. Et ça ne fera pas forcément très plaisir à Marseille, qui rêvait de le récupérer à nouveau cet été. Vendredi soir pour l'ouverture de la saison en Premier League , William Saliba a crevé l'écran lors de la victoire des Gunners face à Crystal Palace (2-0). ", a salué Jamie Carragher, l'ancien défenseur de Liverpool, au micro de Sky Sports.

Elu homme du match par Sky, l'ancien Marseillais a bluffé le Royaume pour sa première titularisation avec Arsenal, où il a signé en 2019 avant d'être prêté à Saint-Etienne, Nice puis à l'OM ces dernières saisons. Solide dans les duels et auteur d'un tacle remarqué dans la surface, le natif de Bondy a apporté un calme précieux dans la défense londonienne. Alors que Ben White a été placé dans le couloir droit pour lui faire de la place dans l'axe, l'international français est même régulièrement venu en aide à son coéquipier quand celui-ci a eu des difficultés face à Wilfried Zaha, pour signer un match propre. Très propre, même. Presque un récital.

Dire qu'il a séduit tout le monde est ainsi un doux euphémisme. "Il a le football en lui. J'ai été impressionné", a glissé Gary Neville, la légende de Manchester United, sur le plateau de Sky. "Il m'a rappelé un jeune Rio Ferdinand. Et il va devenir plus fort. C'est encore un défenseur central jeune à 21 ans. (…) C'est une grande soirée pour lui, il signe une telle performance pour ses débuts". "Même avant de le voir jouer, quand vous le voyez courir à l'échauffement, vous vous dites qu'il a l'air d'un bon joueur", a enchaîné Carragher. "La manière dont il a géré cette seconde mi-temps, en aidant à quelques reprises Ben White dans la surface, démontre qu'il est fait pour ce rôle… Il a été très bon."

Pour sa première avec les Gunners, William Saliba n'a donc pas raté sa mission. Et il ne cachait pas son bonheur à l'issue de la rencontre. "J'ai attendu tellement longtemps. Je suis content de débuter mon premier match avec une victoire et sans prendre de buts", a savouré l'ancien Vert au micro de Sky. "Cela m'a aidé de passer les dernières années en prêt en France car j'avais besoin de jouer. Maintenant, je suis de retour et j'espère qu'on pourra signer une belle saison".

Une sortie qui ne fera pas le bonheur de tout le monde. Notamment de Pablo Longoria et des fans marseillais. Le boss de l'OM, qui avait déjà été refroidi par le discours de Mikel Arteta ces derniers jours, espérait saisir l'opportunité si elle se présentait pour mettre à nouveau la main sur le meilleur espoir de Ligue 1 de la saison 2021-2022 cet été. Mais sur les bords la Tamise, le vent a tourné. Et l'histoire de Saliba à Arsenal semble enfin avoir vraiment débuté ce vendredi.

